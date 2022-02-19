19 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 19 Şubat 2022 Cumartesi

19 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca bir süre önce Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para borsası konusunda yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Peki 19 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 19 Şubat Cumartesi kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 19 Şubat Cumartesi günü bitcoin yüzde 1,02 değer kaybetti.

Bitcoin'in alış fiyatı: 40.232,12 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 40.232,11 Dolar

Bitcoin'in TL fiyatı alış değeri 547.760,31, satış fiyatı ise 547.760,18 oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 19 Şubat Cumartesi günü alış 2.806,0900 dolar, satış fiyatı 2.806,0800 dolar oldu.

Ethereum TL fiyatı:

Alış: 38.204,9154 TL

Satış: 38.204,7792 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 19 Şubat Cumartesi günü alış fiyatı 0,1414 Dolar, satış fiyatı 0,1413 Dolar oldu.

Dogecoin TL fiyatı:

Alış: 1,9252 TL

Satış: 1,9238 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 19 Şubat Cumartesi günkü alış fiyatı 0,7950 dolar olurken, satış fiyatı 0,7949 doları gördü.

Ripple TL fiyatı:

Alış: 10,8239 TL

Satış: 10,8226 TL

