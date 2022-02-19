19 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 19 Şubat 2022 Cumartesi

19 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca bir süre önce Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para borsası konusunda yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Peki 19 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 19 Şubat Cumartesi kripto paralarda son durum...
Bitcoin 19 Şubat Cumartesi günü bitcoin yüzde 1,02 değer kaybetti.
Bitcoin'in alış fiyatı: 40.232,12 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 40.232,11 Dolar
Bitcoin'in TL fiyatı alış değeri 547.760,31, satış fiyatı ise 547.760,18 oldu.
Ethereum'un 19 Şubat Cumartesi günü alış 2.806,0900 dolar, satış fiyatı 2.806,0800 dolar oldu.
Ethereum TL fiyatı:
Alış: 38.204,9154 TL
Satış: 38.204,7792 TL
Dogecoin'in, 19 Şubat Cumartesi günü alış fiyatı 0,1414 Dolar, satış fiyatı 0,1413 Dolar oldu.
Dogecoin TL fiyatı:
Alış: 1,9252 TL
Satış: 1,9238 TL
Ripple 19 Şubat Cumartesi günkü alış fiyatı 0,7950 dolar olurken, satış fiyatı 0,7949 doları gördü.
Ripple TL fiyatı:
Alış: 10,8239 TL
Satış: 10,8226 TL
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