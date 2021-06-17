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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı

17.06.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye bloklarından biri, vinç yardımıyla Asya yakasındaki yaklaşım viyadüğünün üzerine konuldu.

1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı

Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkileri arasındaki köprünün inşası, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye montajlarıyla sürüyor.

Genişliği 45, uzunluğu 48 metre olan tabliye, Singapur bayraklı "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç ile Lapseki'deki yaklaşım viyadüğüne getirildi.

Tabliye, daha önce yapımı tamamlanan 680 metre uzunluğundaki viyadüğün uç kısmına vinç yardımıyla yerleştirildi.

KARŞI TARAFTA DA MONTAJA BU HAFTA BAŞLANACAK

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajının yaz sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Avrupa yakasındaki ilk montaj da bu hafta içinde gerçekleştirilecek.

"Kedi yolu" arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları da tamamlandı.

Yapımında 649'u mühendis 5 bin kişinin çalıştığı köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.

Kaynak : AA

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