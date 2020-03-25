1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde! 99 öncesi girişi olanlar erken emekli oluyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalandırılan kişilerin emekliliğe hak kazanması için ilk defa sigortalı oldukları tarihleri dikkate alınır. . Bu bağlamda 9 Eylül 1999 tarihinden sonra 30 Nisan 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalandırılanlar için bambaşka bir emeklilik prosedürü geçerli olur: 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartı aranır. Aynı şekilde 2008 yılından sonra sigortalandırılan için 5400 prim günü ödemesi istenir. İş Kanunu kapsamında 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk defa sigortalandırılan kişiler 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü doldurulması durumunda erken emekliliğe hak kazanırlar.

Yaş haddinden emeklilik olarak isimlendirilen bu emeklilik halinde sigorta girişinin 1999 ve önceki yıllara ait olması gerekir. 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar 50 yaşında; erkekler ise 55 yaşında emekliliğe hak kazanırlar. Peki, 3600 günden erken emeklilik için geçerli olan şartlar nelerdir? Kimler 3600 günden erken emeklilik hakkından yararlanabilirler? İşte, 3600 günden erken emeklilik için merak edilen bütün ayrıntılar…