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1999 öncesinde sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor! İşte koşullar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

1999 ve öncesindeki yıllarda sigorta girişi olan vatandaşlar için erken emekliliğin kapıları aralandı. İşvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigortalandırılan ve 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini dolduran vatandaşlar erken emekli olabiliyor. Peki kimler erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor? Kaç yaşında ve ne zaman erken emekli olarak maaş alınabiliyor? İşte, erken emekliliğe dair merak edilen bütün detaylar…

1999 öncesinde sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor! İşte koşullar!

Sigortalı olarak çalışan yüz binlerce vatandaş emeklilik zamanlarına dair sorgulamalarını sıklıkla yapıyorlar. Vatandaşların dört gözle beklediği emeklilik, yaşlılık döneminde kişilerin hayatlarını devam ettirmek için kullandıkları en önemli geçim kaynağına dönüşür. Sosyal bir hak olarak tanılan emeklilik maaşı için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar belirlenmiştir. Normal şartlarda kişilerin emekli olması adına; sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim günü sayısı, sigortalılık süresi ve kişinin yaşı dikkate alınır.

Halk arasında yaş haddinden emeklilik olarak bilinen 3600 günden emeklilik için vatandaşların SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) veya Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından birisinin bünyesinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. Sigortalı olarak çalışan kişinin sigorta başlangıç tarihinin 1999 ve öncesindeki yıllara ait olması şartı da aranır. Aynı zamanda erken emeklilik için önemli olan diğer faktörler ise; sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve ödenen prim günü miktarıdır. Erken emeklilik için dikkate alınan sigorta başlangıç tarihi kapsamında staj için yapılan sigorta girişi kabul edilmez.

3600 Günden Erken Emeklilik İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

3600 günden emeklilik hakkını kazanmak isteyen vatandaşların ilk adımda sigorta başlangıç tarihine bakılır. Sigorta başlangıcının 9 Eylül 1999 ve öncesinde yapılmış olması gerekir. Belirlenen tarihten sonrasında çalışmaya başlamış kişilerin sigortalılık süresi ya da prim gününü doldurulmasına bakılmaksızın 3600 günden erken emeklilik hakkının mevcut olmadığı belirtilir. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe; 2008 yılından sonra sigortalananların ise erken emeklilik için 5400 prim günü ödemesine ihtiyaca vardır.

3600 günden emekli olmak için; vatandaşların 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlama zamanına bakılır. Belirlenen prim günü ve sigorta süresini tamamlayan kişilerin yaşını da tamamlaması halinde erken emekliliğin yolu açılır.

Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamlayan kadın işçilerin bu şartları doldurma süreleri de oldukça önemlidir. Belirlenen tarihler arasında iki şartı tamamlayan kadınların emeklilik yaşları da belirlenmiştir:

  • 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
  • 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
  • 24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
  • 24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında

Erkekler İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamlayan erkek işçilerin bu şartları doldurma süreleri de oldukça önemlidir. Belirlenen tarihler arasında iki şartı tamamlayan kadınların emeklilik yaşları da belirlenmiştir:

  • 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
  • 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
  • 24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
  • 24 Mayıs 2011-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında
  • 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında

3600 Günden Erken Emekli Olanlar Ne Kadar Maaş Alabilirler?

3600 günden erken emeklilik maaşları, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün tamamlanma zamanına bakılarak değişkenlik gösterir:

  • 32.31.12.199 tarihinden önce şartlarını tamamlayanlar 1600 TL,
  • 01.01.2000 tarihinden sonra şartlarını tamamlayanlar 1400 TL,
  • 2008 yılı ve sonrasında şartlarını tamamlayanlar 1200 TL,
  • Çalışma süresi büyük kısmı 2008 yılında gerçekleşenlerin 1000 TL maaş olarak düzenlenmiştir.


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