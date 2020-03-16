1999 öncesinde sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor! İşte koşullar!

Sigortalı olarak çalışan yüz binlerce vatandaş emeklilik zamanlarına dair sorgulamalarını sıklıkla yapıyorlar. Vatandaşların dört gözle beklediği emeklilik, yaşlılık döneminde kişilerin hayatlarını devam ettirmek için kullandıkları en önemli geçim kaynağına dönüşür. Sosyal bir hak olarak tanılan emeklilik maaşı için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar belirlenmiştir. Normal şartlarda kişilerin emekli olması adına; sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim günü sayısı, sigortalılık süresi ve kişinin yaşı dikkate alınır.

Halk arasında yaş haddinden emeklilik olarak bilinen 3600 günden emeklilik için vatandaşların SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) veya Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından birisinin bünyesinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. Sigortalı olarak çalışan kişinin sigorta başlangıç tarihinin 1999 ve öncesindeki yıllara ait olması şartı da aranır. Aynı zamanda erken emeklilik için önemli olan diğer faktörler ise; sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve ödenen prim günü miktarıdır. Erken emeklilik için dikkate alınan sigorta başlangıç tarihi kapsamında staj için yapılan sigorta girişi kabul edilmez.