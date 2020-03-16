1999 öncesinde sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor! İşte koşullar!

Sigortalı olarak çalışan yüz binlerce vatandaş emeklilik zamanlarına dair sorgulamalarını sıklıkla yapıyorlar. Vatandaşların dört gözle beklediği emeklilik, yaşlılık döneminde kişilerin hayatlarını devam ettirmek için kullandıkları en önemli geçim kaynağına dönüşür. Sosyal bir hak olarak tanılan emeklilik maaşı için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar belirlenmiştir. Normal şartlarda kişilerin emekli olması adına; sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim günü sayısı, sigortalılık süresi ve kişinin yaşı dikkate alınır.
Halk arasında yaş haddinden emeklilik olarak bilinen 3600 günden emeklilik için vatandaşların SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) veya Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından birisinin bünyesinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. Sigortalı olarak çalışan kişinin sigorta başlangıç tarihinin 1999 ve öncesindeki yıllara ait olması şartı da aranır. Aynı zamanda erken emeklilik için önemli olan diğer faktörler ise; sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve ödenen prim günü miktarıdır. Erken emeklilik için dikkate alınan sigorta başlangıç tarihi kapsamında staj için yapılan sigorta girişi kabul edilmez.
3600 günden emeklilik hakkını kazanmak isteyen vatandaşların ilk adımda sigorta başlangıç tarihine bakılır. Sigorta başlangıcının 9 Eylül 1999 ve öncesinde yapılmış olması gerekir. Belirlenen tarihten sonrasında çalışmaya başlamış kişilerin sigortalılık süresi ya da prim gününü doldurulmasına bakılmaksızın 3600 günden erken emeklilik hakkının mevcut olmadığı belirtilir. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe; 2008 yılından sonra sigortalananların ise erken emeklilik için 5400 prim günü ödemesine ihtiyaca vardır.
3600 günden emekli olmak için; vatandaşların 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlama zamanına bakılır. Belirlenen prim günü ve sigorta süresini tamamlayan kişilerin yaşını da tamamlaması halinde erken emekliliğin yolu açılır.
15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamlayan kadın işçilerin bu şartları doldurma süreleri de oldukça önemlidir. Belirlenen tarihler arasında iki şartı tamamlayan kadınların emeklilik yaşları da belirlenmiştir:
15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamlayan erkek işçilerin bu şartları doldurma süreleri de oldukça önemlidir. Belirlenen tarihler arasında iki şartı tamamlayan kadınların emeklilik yaşları da belirlenmiştir:
3600 günden erken emeklilik maaşları, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün tamamlanma zamanına bakılarak değişkenlik gösterir:
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