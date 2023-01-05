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2,5 gram altına eş değer! 'Kırmızı altın'ın fiyatı dudak uçuklatıyor

05.01.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında yaz meyvelerinin fiyatı cep yaktı. Şili'den gelen ve esnafının 'kırmızı altın' adını verdiği kirazın kilosu dudak uçuklattı. 5 adet kiraz 125 TL'ye, 1 kilo kiraz ise 2 bin 800 TL'ye satılıyor. 2,5 gram altına eş değer kirazın fiyatını duyanlar ise şaşkına döndü.

2,5 gram altına eş değer! 'Kırmızı altın'ın fiyatı dudak uçuklatıyor

Yaz meyveleri ocak ayında tezgaha çıktı, cep yaktı. Esnafın 'kırmızı altın' adını verdiği ithal kirazın kilosu dudak uçuklattı. 2 bin 800 TL'si olan ya 2,5 gram altın ya da 1 kilo kiraza alacak.

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KİLOSU 2 BİN 800 TL

Fiyatı gram altını katladı. İthal kirazın fiyatı tarihte görülmemiş rekor kırdı. Yaz ayı mevsimi meyvesi olan kirazın kilosu ocak ayında 2800 TL'yi buldu yani 2,5 gram altınla eş değer. Bu yüzden de esnaf Şili'den gelen kiraza 'kırmızı altın' lakabını taktı. Mevsimi olmadığı için kiraz kilo ile değil adet ile satılıyor. 5 adet kiraz 125 TL'yte satılıyor.

DİĞER YAZ MEYVELERİNDE DE DURUM AYNI

Show Haber'in haberine göre tek bir kiraz 5 ekmek fiyatına satılırken diğer yaz meyvelerinde durum farksızdı. Paket halinde erik 3 adet 100 TL'ye, şeftali de tek adet 100 TL'ye satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kiraz Altın

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