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2 ayda maaşlar eridi! 2025 için uyardı, 'Büyük geçim sıkıntı bekliyor' Sabit gelirli için acı tabloyu gözler önüne serdi, artık sorunumuz 'o' olacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.03.2025 08:51
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Memur ve emekliler Ocak ayında zam almıştı. Ancak 2025'in enflasyon verilerinin açıklanması ile maaşlar yüzde 7,41 oranında erimiş oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sabit ücretlinin alım gücünün nasıl düştüğünü gözler önüne serdi. İşte detaylar...

2 ayda maaşlar eridi! 2025 için uyardı, 'Büyük geçim sıkıntı bekliyor' Sabit gelirli için acı tabloyu gözler önüne serdi, artık sorunumuz 'o' olacak

Memur ve memur emeklileri yüzde 11,54; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,75; asgari ücretliler yüzde 30 oranında zam almıştı. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti.

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TÜİK Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5,03, Şubat ayı enflasyonunu ise yüzde 2,27 oranında açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile sabit gelirlinin maaşı yüzde 7,41 oranında erimiş oldu. Böylece emekliler, 2024 yılının ikinci altı aylık enflasyon farkın bir kısmını geri verdi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya'da yazdığı haberinde en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 liranın bin 71 lira azaldığını; alım gücünün 13 bin 396 lira gerilediğini ifade etti.

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ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI ERİDİ

Asgari ücrete gelen yüzde 30 zam ile de hesaplama yapan Erdursun, "1 Ocak 2025’de %30 arış ile 22.104 TL’ye çıkan Asgari Ücret iki ayda 1.638 TL de­ğer kaybetti, alım gücü değeri 20.466 TL’ye düştü" şeklinde konuştu.

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AÇLIK SINIRININ ALTINDA

TÜRK-İŞ'in Şubat ayı açlık sınırının 23 bin 324 olarak açıklandığını hatırlatan Erdursun, "Asgari ücret ve ortalama emekli aylıkları sadece gıda harcaması olarak tanımlanan açlık sınırının altında kalıyor. Bu verilere göre artık yoksulluk değil aç­lık başlı başına bir sorun haline gelecek" sözlerini kullandı.

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Yoksulluk sınırı Şubat ayında 75 bin 973 lira olarak açıklanmıştı. Erdursun, her haneye en az toplamda 75 bin 973 lira girmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hükümet çay kaşığı ile verdiğini kepçe ile geri alıyor. Tüm bu veriler göz önüne alındığında sabit gelirlileri 2025 yılında büyük bir geçim sıkıntısının beklediğini söyleyebiliriz"

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Anahtar Kelimeler:
emekli Özgür Erdursun asgari ücret 2025
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