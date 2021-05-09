2. el araba alacaklar dikkat: Fiyatlar yükselebilir

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, "Birinci elde geçen seneki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanırsa ikinci el fiyatları tekrar yukarı doğru yükselebilir. Çünkü geçen seneye göre ikinci el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi" açıklamasını yaptı.

Mersin açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle ikinci el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz.

Benim bayi olduğum markada tedarikten dolayı 4 günlük üretime ara verilecek, 12-16 Mayıs arasında. Diğer markalarda da yine üretime ara verme var."

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: AA

