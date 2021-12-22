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2. el telefonda KDV kolaylığı... Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV oranı yüzde 1 oldu

22.12.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin KDV indirimi yüzde 1 olarak belirlendi. Buna göre, ikinci el telefonları, sertifikalandırma ve yenilenme işlemlerinin ardından sadece yetkili satıcılar ve tanımlanmış yenileme merkezleri tarafından indirimli KDV uygulanarak teslim edilebilecek.

2. el telefonda KDV kolaylığı... Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV oranı yüzde 1 oldu

Son Dakika İkinci El Cep Telefonu Haberi: İkinci el telefonda yüzde 1 KDV kolaylığı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği, 21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İKİNCİ EL TELEFONDA KDV ORANI YÜZDE 1

Yayımlanan tebliğle birlikte yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 1 olarak belirlenen KDV oran uygulamasına da açıklık getirildi.

  1. el telefonda indirimli KDV'den yararlanmak için elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin veri trafiği bulunacak. Ve bu durum, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek.

cep-telefonu

YETKİLİ SATICILAR VE TANIMLANMIŞ YENİLEME MERKEZLERİ İŞLEM YAPACAK

Yenileme işlemi ilgili yönetmelik kapsamında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığı'nın veya Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yapılacak. Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilecek.

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Yetkili olmayanların yenilediği telefonlarda indirimli KDV uygulanmayacak. Ancak ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda indirimli KDV uygulanmayacak.

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