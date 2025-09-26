2 günde yüz binler başvurmuştu! O tarih sonrası trafikte geçersiz olacak, Bakan aylar önce uyarmıştı 'Son kez...'

Ehliyet yenileme işlemleri son hız devam ediyor. Süresi son olarak 31 Ekim'e uzatılan ehliyet yenileme işlemlerinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. 2016’da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yeni ehliyetlerle değiştirilme sürecinde son olarak Bakan Yerlikaya "Artık yeni bir uzatma olmayacak” uyarısı ile sürenin 31 Ekim'e uzatıldığını açıklamıştı.

2 GÜNDE 236 BİN KİŞİ BAŞVURDU!

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeye başladı. Özellikle temmuz ayında rekor seviyede başvuru yapıldığı, yalnızca iki günde 236 bin kişinin işlemlerini tamamladığı açıklandı. Halen 2 milyon 167 bin sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediği belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uzatma kararı alındığında başvurular azalıyor. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” ifadelerini kullandı.

31 EKİM SONRASI 7 BİN LİRA OLACAK

Ehliyetini 31 Ekim 2025’e kadar yenileyenler sadece 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL ödeyecek. Ancak bu tarihten sonra başvuranların B sınıfı sürücü belgesi için 7.438 TL ödeme yapması gerekecek.

ESKİ EHLİYETİNİZ GEÇERSİZ OLACAK

Belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçerliliğini yitirecek. Bu durumda trafikte yakalanan kişiler, geçersiz ehliyet kullanmaktan cezai işlemle karşı karşıya kalacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenilemek isteyenlerin başvuru sırasında yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:



Eski tip sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

15 TL başvuru ücreti dekontu

MERNİS’te kayıtlı açık adres

Başvuru, Alo 199 Çağrı Merkezi, 'nvi.gov.tr', ya da mobil uygulama üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor. Yeni ehliyetler, başvuru sonrası PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.