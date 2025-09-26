FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2 günde yüz binler başvurmuştu! O tarih sonrası trafikte geçersiz olacak, Bakan aylar önce uyarmıştı 'Son kez...'

Eski tip ehliyete sahip olanlar için son tarih yaklaşıyor! içişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet yenileme süresinin 31 Temmuz 2025'ten 31 Ekim 2025'e uzatıldığını duyurmuştu. Son tarihe yaklaşırken nüfus müdürlüklerinde yoğunluk da artmaya başladı. Peki, ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler neler? Yeni ehliyet için başvurular nereden yapılıyor? İşte detaylar...

2 günde yüz binler başvurmuştu! O tarih sonrası trafikte geçersiz olacak, Bakan aylar önce uyarmıştı 'Son kez...'
Ezgi Sivritepe

Ehliyet yenileme işlemleri son hız devam ediyor. Süresi son olarak 31 Ekim'e uzatılan ehliyet yenileme işlemlerinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. 2016’da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yeni ehliyetlerle değiştirilme sürecinde son olarak Bakan Yerlikaya "Artık yeni bir uzatma olmayacak” uyarısı ile sürenin 31 Ekim'e uzatıldığını açıklamıştı.

2 günde yüz binler başvurmuştu! O tarih sonrası trafikte geçersiz olacak, Bakan aylar önce uyarmıştı Son kez... 1

2 GÜNDE 236 BİN KİŞİ BAŞVURDU!

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeye başladı. Özellikle temmuz ayında rekor seviyede başvuru yapıldığı, yalnızca iki günde 236 bin kişinin işlemlerini tamamladığı açıklandı. Halen 2 milyon 167 bin sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediği belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uzatma kararı alındığında başvurular azalıyor. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” ifadelerini kullandı.

2 günde yüz binler başvurmuştu! O tarih sonrası trafikte geçersiz olacak, Bakan aylar önce uyarmıştı Son kez... 2

31 EKİM SONRASI 7 BİN LİRA OLACAK

Ehliyetini 31 Ekim 2025’e kadar yenileyenler sadece 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL ödeyecek. Ancak bu tarihten sonra başvuranların B sınıfı sürücü belgesi için 7.438 TL ödeme yapması gerekecek.

ESKİ EHLİYETİNİZ GEÇERSİZ OLACAK

Belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçerliliğini yitirecek. Bu durumda trafikte yakalanan kişiler, geçersiz ehliyet kullanmaktan cezai işlemle karşı karşıya kalacak.

2 günde yüz binler başvurmuştu! O tarih sonrası trafikte geçersiz olacak, Bakan aylar önce uyarmıştı Son kez... 3

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenilemek isteyenlerin başvuru sırasında yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:

  • Eski tip sürücü belgesi
  • Sürücü sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • 15 TL başvuru ücreti dekontu
  • MERNİS’te kayıtlı açık adres

Başvuru, Alo 199 Çağrı Merkezi, 'nvi.gov.tr', ya da mobil uygulama üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor. Yeni ehliyetler, başvuru sonrası PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolda yürürken zengin oldu! Ayağına takıldı: Dünyaya ait değilYolda yürürken zengin oldu! Ayağına takıldı: Dünyaya ait değil
BMW binlerce aracını geri çağırdı! 'Ücretsiz...' detayına dikkatBMW binlerce aracını geri çağırdı! 'Ücretsiz...' detayına dikkat

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Ehliyet affı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.