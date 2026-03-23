2 haftada 12 milyar dolar çıktı! Piyasalarda sert kırılma

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel piyasaların yanı sıra Türkiye'de finansal dengeleri de sarsmaya devam ediyor. Savaşın etkisiyle özellikle kısa vadeli sermaye hareketlerinde dikkat çekici bir çözülme yaşandı.

CARRY TRADE'DE TARİHİ ÇIKIŞ

Bloomberg HT'nin BDDK ve TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, savaşın başladığı mart ayının ilk iki haftasında carry trade pozisyonlarından toplam 12 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.

Sadece mart ayının ikinci haftasında 6,6 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, bu rakam tarihin en yüksek haftalık çıkışı olarak kaydedildi. Daha önceki en büyük çıkış, geçen yıl 19 Mart haftasında yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların riskli pozisyonlardan çıkışa yöneldiğini, bunun da özellikle carry trade tarafında sert çözülmelere yol açtığını belirtiyor.

POZİSYON BÜYÜKLÜĞÜ GERİLEDİ

Yaşanan çıkışlarla birlikte carry trade büyüklüğü mart ayının ikinci haftasında 47,2 milyar dolara geriledi. Oysa 23 Ocak haftasında bu büyüklük 61 milyar doların üzerine çıkarak rekor seviyeyi görmüştü.

CARRY TRADE NEDİR?

Carry trade, düşük faizli bir para biriminden borçlanıp daha yüksek faiz sunan bir para birimine yatırım yaparak aradaki faiz farkından kazanç elde etme stratejisidir. Ancak piyasalarda risk arttığında yatırımcılar bu pozisyonları hızla kapatarak çıkış yapar.