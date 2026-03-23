2 haftada 12 milyar dolar çıktı! Piyasalarda sert kırılma

Orta Doğu'da tırmanan savaşın piyasalara etkisi derinleşiyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla artan gerilim, Türkiye'de finansal dengeleri de sarsarken, carry trade tarafında tarihi çıkışlar yaşandı. Mart ayının ilk iki haftasında toplam 12 milyar dolarlık çıkış gerçekleşirken, sadece ikinci haftada görülen 6,6 milyar dolarlık çıkış rekor olarak kayıtlara geçti.

Begüm Özkaynak

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel piyasaların yanı sıra Türkiye'de finansal dengeleri de sarsmaya devam ediyor. Savaşın etkisiyle özellikle kısa vadeli sermaye hareketlerinde dikkat çekici bir çözülme yaşandı.

CARRY TRADE'DE TARİHİ ÇIKIŞ

Bloomberg HT'nin BDDK ve TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, savaşın başladığı mart ayının ilk iki haftasında carry trade pozisyonlarından toplam 12 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.

Sadece mart ayının ikinci haftasında 6,6 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, bu rakam tarihin en yüksek haftalık çıkışı olarak kaydedildi. Daha önceki en büyük çıkış, geçen yıl 19 Mart haftasında yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların riskli pozisyonlardan çıkışa yöneldiğini, bunun da özellikle carry trade tarafında sert çözülmelere yol açtığını belirtiyor.

POZİSYON BÜYÜKLÜĞÜ GERİLEDİ

Yaşanan çıkışlarla birlikte carry trade büyüklüğü mart ayının ikinci haftasında 47,2 milyar dolara geriledi. Oysa 23 Ocak haftasında bu büyüklük 61 milyar doların üzerine çıkarak rekor seviyeyi görmüştü.

CARRY TRADE NEDİR?

Carry trade, düşük faizli bir para biriminden borçlanıp daha yüksek faiz sunan bir para birimine yatırım yaparak aradaki faiz farkından kazanç elde etme stratejisidir. Ancak piyasalarda risk arttığında yatırımcılar bu pozisyonları hızla kapatarak çıkış yapar.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,32
44,33
% 0.07
14:06
Euro
51,38
51,40
% 0.18
14:06
İngiliz Sterlini
59,36
59,40
% 0.45
14:06
Avustralya Doları
30,96
30,97
% -0.48
14:06
İsviçre Frangı
56,20
56,24
% -0.02
14:05
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 1.29
14:05
Çin Yuanı
6,42
6,42
% 0.1
14:05
İsveç Kronu
4,71
4,72
% -0.49
14:06
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

