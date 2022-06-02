2 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 2 Haziran 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

2 Haziran Perşembe günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 2 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

2 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

2 Haziran Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 893,38 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 2 Haziran 2022 itibariyle 889,12 TL alış ve 895,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 707,66 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 710,46 TL alış ve 710,62 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 640,12 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 537,50 TL alış ve 643,89 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

