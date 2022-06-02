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2 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 2 Haziran 2022 Perşembe

02.06.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak konusu olurken Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri de haftanın dördüncü gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2 Haziran Perşembe günü, birçok kişi; Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durumu da araştırıyor. Peki 2 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte kripto paralarda son durum...

2 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 2 Haziran 2022 Perşembe

2 Haziran 2022 Perşembe günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2 Haziran Perşembe günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 2 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2 Haziran Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 490.591,62 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 490.591,45 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 2 Haziran Perşembe günü yüzde 5,68 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 29.805,08 , Bitcoin'in satış fiyatı 29.805,07 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 2 Haziran Perşembe günü yüzde 6.19 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.816,2300, satış fiyatı ise 1.816,2200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2 Haziran Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.895,1458 TL, satış fiyatı 29.894,9812 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 2 Haziran Perşembe günü yüzde 6,09 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0807 Dolar, satış fiyatı ise 0,0806 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2 Haziran Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,3275 satış fiyatı ise 1,3273 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 2 Haziran Perşembe günü yüzde 5,52 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3955 Dolar, satış fiyatı ise 0,3954 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5099 TL, satış fiyatı ise 6,5083 TL oldu.

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