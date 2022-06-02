2 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 2 Haziran 2022 Perşembe

2 Haziran 2022 Perşembe günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2 Haziran Perşembe günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 2 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2 Haziran Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 490.591,62 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 490.591,45 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 2 Haziran Perşembe günü yüzde 5,68 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 29.805,08 , Bitcoin'in satış fiyatı 29.805,07 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 2 Haziran Perşembe günü yüzde 6.19 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.816,2300, satış fiyatı ise 1.816,2200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2 Haziran Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.895,1458 TL, satış fiyatı 29.894,9812 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 2 Haziran Perşembe günü yüzde 6,09 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0807 Dolar, satış fiyatı ise 0,0806 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2 Haziran Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,3275 satış fiyatı ise 1,3273 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 2 Haziran Perşembe günü yüzde 5,52 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3955 Dolar, satış fiyatı ise 0,3954 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5099 TL, satış fiyatı ise 6,5083 TL oldu.

