2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...

2 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu hafta 160.801.112 TL değerinde olan büyük ikramiye ile Çılgın Sayısal Loto büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

2 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI...

Haftanın üç günü Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmekte olan Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilmekte. Bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen olan 2 Haziran Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekrana için linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Şans oyunu seven ve oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.