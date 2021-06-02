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2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...

02.06.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunlarını yakından takip eden vatandaşlar 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusunu merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu hafta 160.801.112 TL değerinde olan büyük ikramiyesi ile vatandaşları daha da heyecanlandırdı. Peki 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...

2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı...

2 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu hafta 160.801.112 TL değerinde olan büyük ikramiye ile Çılgın Sayısal Loto büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

2 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI...

Haftanın üç günü Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmekte olan Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilmekte. Bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen olan 2 Haziran Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekrana için linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Şans oyunu seven ve oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELERDİR?

MPİ yani Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen” ise , kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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