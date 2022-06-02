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2 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte 2 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları...

02.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar 2 Haziran günü güncel sigara fiyatlarını ve fiyat listesini yakından takip ediyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi merak edilirken, "2 Haziran'da sigaraya zam geldi mi?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki sigaraya yeni bir zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

2 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte 2 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları...

2 Haziran günü güncel sigara fiyatları ve sigaraya yeni zam gelip gelmediği merak ediliyor. 2022 yılında sigaraya toplamda 3 kez zam uygulaması gerçekleşmişti. Yapılan son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermişti. Yapılan zam uygulamalarıyla beraber en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişikliğe uğramıştı. Peki sigaraya tekrar zam geldi mi?

2 HAZİRAN SİGARAYA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "2 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış göstermiş oldu. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi beklenmekte. Zam oranlarının ise hafta başına kadara yansıması bekleniyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.


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