2 milyon TL geliri var! Noter için 5 kez ilana çıkıldı, talipli bulunamıyor

Erzurum'a noter bulunamadığı, beşinci kez ilana çıkıldığı kaydedildi. Noter olarak atanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekirken Bakanlığın bazı kolaylıklar sağladığı da aktarıldı. Adalet Bakanlığı'nın Erzurum'a noter bulamadığı öğrenilirken Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da Resmi Gazete'de yayımlandı.

NTV'de yer alan habere göre; bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2024 yılı gayrisafi geliri 2 milyon TL olduğu tahmin edilen birinci sınıf Erzurum Yedinci Noterliği'ne beşinci defa yapılan ilana rağmen atama gerçekleşmedi.

İki defa yapılan ilana rağmen, atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanacak.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri durumunda da yine vazgeçme taleplerinin, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığa iletilmesi kaydıyla atama işlemlerinin değerlendirileceği aktarıldı.

ERZURUM YEDİNCİ NOTERİ NEREYE AÇILACAK?

Erzurum Yedinci Noterliği, Adnan Menderes Caddesinin Cahar Dudayev Caddeleri ile kesiştiği yerden başlayarak, E 80 Karayolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla E 80 Karayolunun Cahar Dudayev Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cahar Dudayev Caddesinin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan ada içinde, adayı çevreleyen caddelerin üzerinde ve bu caddelerin 100 metre derinliklerinde açılabilecek.