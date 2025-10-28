FİNANS

'Emekli maaşını artıracak' Milyonları ilgilendiriyor 'Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın'

Çalışma hayatında milyonlarca çalışanı ilgilendiren değişiklikler gündemde. Prime esas kazanç tavan miktarından borçlanmalara, BES devlet katkısından prim ödeme oranlarına kadar pek çok değişiklik konuşulurken detaylar da belli oluyor. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "Dolaylı olarak emekli maaşını arttırıcı bir etki var" derken "Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın" diyerek bir uyarıda da bulundu. İşte detaylar...

Hande Dağ

Prime esas kazanç tavan miktarı, borçlanma oranlarında yüzde 45'lik bir artış, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı oranı... Çalışma hayatında bir dizi değişiklik gündemde. Meclis'e gelen torba yasa ile birlikte emekli maaşından borçlanma miktarlarına kadar pek çok kalemin değişeceği konuşuluyor. Uzman isim, torba yasadaki milyonları ilgilendiren bazı değişiklikleri değerlendirdi.

Emekli maaşını artıracak Milyonları ilgilendiriyor Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın 1

PRİME ESAS KAZANÇ TAVAN MİKTARI ARTACAK

A Para canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi torba yasa var Meclis'te. Tabii torba yasanın içinde sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili de önemli değişiklikler var. Onlardan birkaç başlığı aldık, çok değişiklik var. Şimdi komisyonlarda yasa. Zaten Genel Kurul'a gelip yasalaştıktan sonra da yürürlüğe girmiş olacak. Bir kere prime esas kazanç miktarı dediğimiz şey aslında bizim maaşımızdan ödenen prim miktarından bahsediyoruz. Bunun tavanı var. Yani sen atıyorum 500 bin TL de maaş alsan, 1 milyon TL de maaş alsan asgari ücretin, brüt asgari ücretin 7,5 katından fazla maaş bildirilemiyor. Dolayısıyla ödenen prim de buna göre oluyor. Yani işte 7,5 katı atıyorum 190 bin TL'yse buna göre bir prim ödeniyor. Şimdi bu prime esas tavan 9 katına çıkartılacak bu yasal düzenleme ile birlikte, brüt asgari ücretin. Dolayısıyla hem burada bildirilen maaş miktarı artacak. İşte 230 bin TL'nin üzerine çıkmış olacak 9 kat olunca bugünkü asgari ücretten söylüyorum. İşte ne bileyim 2026'da asgari ücret yüzde 30 arttığını varsayarsak atıyorum 33 bin TL, 34 bin TL oldu ya da 35 bin TL oldu... Onun 9 katını düşündüğün zaman 300 bin TL'ye yakın bir prime esas kazanç tavanı ortaya çıkmış olacak. Bunun faydası ne? Hem daha yüksek maaş bildirme imkanı olacak hem de daha yüksek prim ödendiği için emekli maaşını arttırıcı bir etkisi olacak ileride. Dolayısıyla bu 6 katıydı, 7,5 katına çıkartılmıştı, şimdi 9 katına çıkartılıyor.

Emekli maaşını artıracak Milyonları ilgilendiriyor Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın 2

BORÇLANMALARDA ORAN YÜZDE 45 OLACAK

Borçlanmalarda oran yüzde 45 olacak. Bu da aslında dolaylı olarak emekli maaşını arttırıcı bir etki var. Aynı zamanda cepten çıkacak parayı da arttıracak bu aslında bu borçlanmaların yüzde 45'e çıkması. Şöyle; hep konuşuyoruz, yurt dışı borçlanması asgari ücretin yüzde 45'i kadar oluyor. Yani diğer borçlanmalar yüzde 32'si kadar olurken yurt dışı borçlanması yüzde 45 olarak ödeniyor. Şimdi doğum borçlanması hariç işte Bağ-Kur'un ihyası, askerlik borçlanması gibi diğer borçlanmaların da ödeme oranı, en düşük ödeme oranı brüt asgari ücretin yüzde 45'ine çıkmış olacak. Bu dediğim gibi cepten çıkacak parayı arttıracak. Ama dolaylı olarak emekli maaşına olumlu katkı yapacak.

Emekli maaşını artıracak Milyonları ilgilendiriyor Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın 3

"MUTLAKA YILBAŞINDAN ÖNCE BUNU YAPIN"

Şimdi burada bir şey söyleyeyim; iki türlü borçlanma miktarları artacak. Bir, bu yasa çıktığında yüzde 45'e çıkacak. Dolayısıyla yüzde 32'den yüzde 45'e 13 puanlık bir artış olacak. Çok ciddi de bir artış var. İki, yılbaşında asgari ücret artacağı için yüzde 45 olmasa bile en az yüzde 28,5 ki enflasyondan bahsediyoruz veya yüzde 30 neyse asgari ücret ne kadar artarsa o kadar artacak. Yani asgari ücret hiç artmasa bile zaten 13 puanlık bir artış yasayla geliyor. Dolayısıyla yıl başından sonra buna artı olarak asgari ücret artışı da gelecek. O yüzden borçlanmalar 2026'da daha pahalı olacak. Şimdi ben diyorum ki madem bu yasa henüz çıkmadı eğer borçlanma ihtiyacınız varsa doğum borçlanması haricinde işte ihyanız varsa, ne bileyim askerlik borçlanması ihtiyacınız varsa mutlaka yılbaşından önce bunu yapın.

Emekli maaşını artıracak Milyonları ilgilendiriyor Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın 4

"BORÇLANMA MİKTARLARINIZI ARTIRIRKEN EMEKLİ MAAŞINI ARTIRACAK"

Çünkü çok ciddi oranda bir artış söz konusu olacak. Yani asgari ücret artacak. 13 puanlık da burada. O yüzden borçlanma imkanı olanlar şimdi borçlanma başvurusunda bulunsunlar. Zaten borçlanma başvurusunda bulunduktan sonra 2 ay sonra ancak ödeme emri geliyor. O yüzden hemen bugün başvurduğunuz zaman yarın ödeyeceksiniz diye bir şey yok. O yüzden bu imkandan faydalanalım. Ama dediğim gibi bu dolaylı olarak sizin borçlanma miktarlarınızı artırırken dolaylı olarak da emekli maaşını artıracak.

Emekli maaşını artıracak Milyonları ilgilendiriyor Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın 5

BES DEVLET KATKISI YÜKSELECEK

BES'te devlet katkısı var, bireysel emeklilik sisteminde bu yüzde 30. Bunun yüzde 50'ye çıkartılması da gündemde. O da çıkarsa eğer çok ciddi bir devlet katkısı olacak ki zaten ileride tamamlayıcı emeklilik sistemi geldiğinde devlet katkısı eğer yüzde 50 olursa çok daha faydalı olacak. İkinci emeklilik için.

Emekli maaşını artıracak Milyonları ilgilendiriyor Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın 6

PRİM ÖDEME ORANLARI

Bir başkası da prim ödeme oranları. Yani şimdi işte bu asgari ücrette prim ödeme oranlarına baktığın zaman işçi payı var, işveren payı var. Burada işçi paylarının yükseleceğini işte hisseye bağlıda 4, çalışanlar için 1 puan yükseleceği de yine bu torba yasayla gelen düzenlemenin içinde yer alıyor.

Emekli maaşını artıracak Milyonları ilgilendiriyor Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın 7

Böylece hem yukarıdaki prime esas kazanç tavanının artması hem bu prim miktarlarının artması emekli maaşına olumlu katkı yapacak düzenlemeler ileride çalışanlar açısından daha yüksek prim yatırılmış olacak ve emekli maaşı daha yüksek olacak. Şimdi bu torba yasa dediğim gibi görüşüldükçe yeni düzenlemeler geldikçe anlatmaya devam ederiz"

