2 yılın ardından Davos’ta toplanıyorlar! Üye olmak ise tam 600 bin dolar

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır ertelenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 22-26 Mayıs’ta İsviçre Davos’ta gerçekleştirilecek.Bu yıl “Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet Politikaları ve İş Dünyası Stratejileri” temasıyla düzenlenecek toplantıya küresel siyaset ve iş dünyasına yön verecek isimler katılacak. Davos’a 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin gitmesi bekleniyor.

Türkiye ise henüz resmi bir katılım talebi iletmezken, toplantıya enflasyon ve savaş riskleri gölgesinde geçen bu sene için dünya merkez bankaları başkanlarının yapacağı açıklamalar damga vuracak.

WEF’ten yapılan açıklamada, “Derinleşen küresel sürtüşmeler, kırılmalar ve yüzyılda bir görülen bir salgın karşısında, benzeri görülmemiş bu küresel şartlar, (ortaklaşa) hedef ve çözüm gerektiriyor. Toplantının amacı bu zorlukların üstesinden gelmek” ifadeleri yer aldı.

TOPLANTININ KONU BAŞLIKLARI

Toplantı kapsamında, “toplumsal güvenin yeniden inşası”, “sağlık sistemlerinin geleceğinin güvence altına alınması,” “dirençli gelecek,” “yaptırımların kullanımı ve etkinliği”, “karbon emisyonunun sıfır düzeyine çekilmesi”, “küreselleşmenin geleceği,” “enerjide görünüm; krizi aşmak”, “direncin ruhu; Ukrayna’dan sesler” ve “küresel gıda krizini önleme” başlıklı bir dizi panel düzenlenecek.

FORUMA ÜYELİK 600 BİN DOLAR

WEF’e standart üyelik 60 bin dolar (60 bin İsviçre Frangı) olarak açıklanırken, organizasyona stratejik ortak üyelikte 600 bin dolara mal oluyor. Davos zirvesine katılmak içinde 27 bin dolar ekstra ücret talep ediliyor. Ayrıca, zirve sırasında otel fiyatlarının aşırı yüksek olması dikkati çekiyor.



