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20-30 bin lira maaşı var ama... O kentte inşaatlar durdurulmuştu yeniden başladı! Yeni sıkıntı gündemde

19.04.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinden sonra Adana'da durdurulan inşaatlar tekrar başladı. Ancak bu kez de işçi sıkıntısı gündeme geldi. Müteahhitlerin 20-30 bin liraya çalıştıracak kalifiye işçi ve usta bulamadığı öğrenildi. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kalifiye eleman sıkıntısına vurgu yaparak 'Devlet memurundan fazla alan ustalarımız var. Aileler çocuklarını meslek liselerine göndermeli' dedi. Ayrıca ustaların asgari ücretin 3-4 katını aldığını söyledi.

20-30 bin lira maaşı var ama... O kentte inşaatlar durdurulmuştu yeniden başladı! Yeni sıkıntı gündemde

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin gerçekleştiği 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı devam eden inşaat çalışmaları 22 Şubat'ta durdurulmuştu. Fakat denetimi yapılan inşaatlarda ilgili belediyeden onay alındıktan sonra tekrar çalışmalar başladı. Ancak bu defa da yeni bir sıkıntı gündeme geldi. Yaklaşık 30 bin müteahhidin olduğu Türkiye’de, sadece deprem bölgesine, 1 yıl içinde binlerce konut yapılması planlanıyor. Özellikle deprem konutlarının yapımı ve şehirlerdeki dönüşüm talebinin konut yapımında da ciddi bir artışı beraberinde getirmesi bekleniyor. Yetkililer ise bu artışla birlikte işçi sıkıntılarının da gündeme geldiğini belirtti. Müteahhitlerin, 20-30 bin liraya çalıştıracak kalifiye işçi bulamamaktan yakındığı öğrenildi.

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"RAPORU TUTULAN İNŞAATLARDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, depremin ardından Adana’da inşaatların durdurulmasının doğru olduğunu belirterek, “Artı hasarlar devam ettiği için valiliğimiz bu konuda önlem aldı ve inşaatların incelenmesine karar verdi. Bizim için de maddi kayıptan ziyade can kaybı daha önemli olduğu için bütün yapımı devam eden inşaatlar tek tek incelendi ve raporlar tutuldu. Raporları tutulan inşaatlara başlandı. İşçilerimiz, ustalarımız da bu inşaatlarda çalışarak evlerine ekmek götürmeye başladı” diye konuştu.

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"DEVLET MEMURUNDAN FAZLA ALAN USTALARIMIZ VAR! AİLELER ÇOCUKLARINI MESLEK LİSELERİNE GÖNDERMELİ"

Kalifiye eleman sıkıntısının baş gösterdiğini anlatan Karslıoğlu, “Meslek liselerimizde öğrenci kaybımız var. Bu nedenle alttan yetişen teknik, kalifiye eleman yok. Yetişmiş bir sıhhi tesisat, elektrik tesisatçımız yok. Eskilerdeki usta-çırak ilişkisi yok. Şu anda işçi sıkıntısını yüzde 70-75 oranında çekerken 2-3 yıl sonra yüzde 100 bu sıkıntıyı çekeceğiz. Devlet büyüklerine bunu iletiyoruz ama ailelerimize de sesleniyoruz devlet memurundan fazla alan ustalarımız var. Çocuklarını meslek liselerine göndermeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

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"USTALARIMIZ ASGARİ ÜCRETİN 3-4 KATINI ALIYOR"

İnşaatta çalışan iş makinesi operatörlerinin inşaat mühendisinden fazla maaş aldığına değinen Karslıoğlu, “Asgari ücretin 2 katını alan işçilerimiz var. Ustalarımız asgari ücretin 3-4 katını alıyor. İnşaat mühendisinden fazla maaş verdiğimiz operatörlerimiz var. Teknik ve kalifiye elemanlarda ciddi sıkıntı var. Meslek liselerine ailelerin rağbet göstermesi gerekiyor. Okumada gözü olmayan çocukların da usta-çırak ilişkisiyle çalışması lazım ki bu kalifiye eleman sıkıntısını giderelim” ifadelerini kullandı. (İHA)

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