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20 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2020 09:15 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından da son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın gram altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da altın ne kadar oldu? 20 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

20 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altında son durum

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda yatırımcısına borsa kazandırdı, altın, dolar ve euro kaybettirdi. İşte 20 Aralık Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Uzmanlardan altın yorumları... Dolar ve altın fiyatları ne olacak?Uzmanlardan altın yorumları... Dolar ve altın fiyatları ne olacak?

20 ARALIK ALTIN FİYATLARI:

GRAM ALTIN FİYATI

460,51

462,29

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

461,42

461,5

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.880,50

1.882,19

ÇEYREK ALTIN FİYATI

738,28

754,63

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.953,11

3.009,28

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

YARIM ALTIN FİYATI

1.471,94

1.509,26

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.953,11

3.009,28

ATA ALTIN FİYATI

3.065,88

3.143,29

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

416,76

432,88

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