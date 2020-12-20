20 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altında son durum

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda yatırımcısına borsa kazandırdı, altın, dolar ve euro kaybettirdi. İşte 20 Aralık Kapalıçarşı’da altın fiyatları

20 ARALIK ALTIN FİYATLARI:

GRAM ALTIN FİYATI

460,51

462,29

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

461,42

461,5

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.880,50

1.882,19

ÇEYREK ALTIN FİYATI

738,28

754,63

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.953,11

3.009,28

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

YARIM ALTIN FİYATI

1.471,94

1.509,26

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.953,11

3.009,28

ATA ALTIN FİYATI

3.065,88

3.143,29

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

416,76

432,88



