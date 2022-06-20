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20 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 20 Haziran 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20.06.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, 20 Haziran Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler araştırmalarını sürdürüyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 948,20 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte altın bilezik fiyatları..

20 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 20 Haziran 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20 Haziran Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

20 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

20 Haziran günü haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 948,20 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 20 Haziran 2022 itibariyle 933,03 TL alış ve 942,08 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 748,16 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 747,89 TL alış ve 748,04 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 680,92 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise -%0,33 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 565,72 TL alış ve 678,70 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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