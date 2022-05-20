Düğünü olan veya altın bileziği yatırım amaçlı saklamak isteyen kişiler, '20 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. FED faiz kararı sonucunda politika faizinin 25 baz puan artırılmasına ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildi. Peki 20 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 865,22 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 20 Mayıs 2022 Cuma günü 858,05 TL alış ve 868,22 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
18 ayar altın önceki kapanışını 686,57 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 689,14 TL alış ve 689,30 TL satış fiyatına sahip.
14 ayar altın önceki kapanışını 624,04 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 520,67 TL alış ve 625,32 TL satış fiyatına sahip.
20 Mayıs Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 940,51 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 943,35 lira satış fiyatı 943,52 liradan işlem görüyor.
Gram altın alış: 943,35 TL
Gram altın satış: 943,52 TL
Önceki kapanışını 6.220,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.159,00 TL satış fiyatı 6.232,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını alış: 6.159,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.232,00 TL
Önceki kapanışını 3.121,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.083,00 TL alış ve 3.126,00 TL satış fiyatına sahip.
Yarım altın alış: 3.083,00 TL
Yarım altın satış: 3.126,00 TL
Çeyrek altın, son kapanışını 1.536,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.543,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.563,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın alış: 1.543,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.563,00 TL
Tam altın 6.141,00 TL alış ve 6.214,00 TL satış fiyatına sahip.
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