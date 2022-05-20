Düğünü olan veya altın bileziği yatırım amaçlı saklamak isteyen kişiler, '20 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. FED faiz kararı sonucunda politika faizinin 25 baz puan artırılmasına ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildi. Peki 20 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 865,22 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 20 Mayıs 2022 Cuma günü 858,05 TL alış ve 868,22 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 686,57 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 689,14 TL alış ve 689,30 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 624,04 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 520,67 TL alış ve 625,32 TL satış fiyatına sahip.

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

20 Mayıs Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 940,51 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 943,35 lira satış fiyatı 943,52 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 943,35 TL

Gram altın satış: 943,52 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.220,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.159,00 TL satış fiyatı 6.232,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.159,00 TL

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Cumhuriyet altını satış: 6.232,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.121,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.083,00 TL alış ve 3.126,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.083,00 TL

Yarım altın satış: 3.126,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.536,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.543,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.563,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.543,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.563,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 6.141,00 TL alış ve 6.214,00 TL satış fiyatına sahip.



