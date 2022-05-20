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20 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

20.05.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz artışı kararının açıklanması sonrası dolarda görülen yükseliş, volatil bir piyasa olan kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi. Başta Bitcoin olmak üzere çok sayıda coin kısa sürede ciddi kayıplar verdi. Bu kapsamda 19 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

20 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

Kripto paralarda uzun süre görülen değer kaybı, FED faiz artışının açıklanmasıyla derinleşti. Bitcoin uzun bir süreden sonra 30 bin doların altında işlem görüyor. Peki 20 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 20 MAYIS 2022 CUMA

20 Mayıs Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 479.421,79 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 479.421,63 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 20 Mayıs Cuma günü yüzde 3,29 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.095,53 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.095,52 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 20 Mayıs Cuma günü yüzde 3,55 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 2.019,4700 dolar, satış fiyatı ise 2.019,4600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 20 MAYIS 2022 CUMA

20 Mayıs Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 32.170,1571 TL, satış fiyatı 32.169,9978 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 20 Mayıs Cuma günü yüzde 2,50 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0863 Dolar, satış fiyatı ise 0,0862 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 20 MAYIS 2022 CUMA

20 Mayıs Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,3748, satış fiyatı ise 1,3732 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 20 Mayıs Cuma günü yüzde 5,91 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4337 Dolar, satış fiyatı ise 0,4336 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 20 MAYIS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,9088 TL, satış fiyatı ise 6,9072 TL oldu.

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