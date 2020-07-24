FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 20 yıldır faaliyet gösteren İstanbul Bilişim konkordato ilan etti! Ürün yok, para iadesi yok

20 yıldır faaliyet gösteren İstanbul Bilişim konkordato ilan etti! Ürün yok, para iadesi yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

 Teknoloji perakendecisi olarak Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren İstanbul Bilişim, konkordato ilan ettiğini duyurdu. Firma satın alınan ürünleri göndermeyerek yüzlerce kullanıcıyı mağdur etmişti.

20 yıldır faaliyet gösteren İstanbul Bilişim konkordato ilan etti! Ürün yok, para iadesi yok

İstanbul Bilişim’den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce kullanıcı ürünlerinin kendilerine gönderilmediği ve para iadesi de alamadıkları gerekçeleriyle uzun zamandır sosyal mecralarda şikayetlerini dile getiriyordu. Kullanıcıların bir çoğu bu şikayetleri savcılığa da taşıyarak firma hakkında işlem yapılmasını istedi. Ürünleri teslim edilmeyen müşteriler, firmadan paralarını geri istediler ancak alamadılar.
Uzun süredir stok sıkıntısı yaşadığı bilinen firma konkordato ilan ettiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle tedarik sıkıntısına dikkat çekilen açıklamada, bazı kötü niyetli kişilerin sosyal medyada şirketin adına kötü propaganda yaptıklarına işaret edildi.

AÇIKLAMADA ŞU İFAEDELER YER ALDI:

"İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye'yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir.

Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmiştir. İcra gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya parası nasıl alınır?
Dolarda hareketlilik sürüyor... İşte son durumDolarda hareketlilik sürüyor... İşte son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarihi anlar! Ayasofya'ya girişler durduruldu

Tarihi anlar! Ayasofya'ya girişler durduruldu

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Gram altın yükselişe geçti!

Gram altın yükselişe geçti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşsizlik Sigortası Kanunu onaylandı! İşsizlik Sigortası Kanunu nedir?

Onaylanan İşsizlik Sigortası Kanunu nedir?

Ayasofya parası nasıl alınır? İşte Ayasofya parası fiyatları!

Ayasofya parası nasıl alınır?

EPDK'nin 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak

Elektrikte yeni dönem! 1 Ağustos'ta başlayacak

Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen 2 bin 400 yıldır modası geçmedi

2 bin 400 yıldır modası geçmedi

KOSGEB küçük işletmelere 300 bin TL'ye varan destekler veriyor! Yeni paketin şartları...

KOSGEB küçük işletmelere 300 bin TL'ye varan destek!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.