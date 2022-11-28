200 bin TL ev yardımı fırsatı! Başvurular Kimlik ile yapılıyor

Bakanlık tarafından yapılan sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Ödemeler tek seferlik veya aylık olmak üzere düzenli ya da düzensiz de yapılabiliyor. Barınma yardımları, nakdi olarak yapılan yardımlar arasında yer alıyor. Başvurular kimlik ile yapılıyor. İşte haberin detayları...

200 BİN TL EV YARDIMI VERİLİYOR!

Oturulamayacak derecede eski evlerde yaşayan vatandaşlara, evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yardım yapılıyor.

Yardım başvurusunda evrak olarak T.C. Kimlik Kartı isteniyor.

Barınma yardımından 18 yaş üstü aile bireyi yararlanabiliyor. Ayrıca bu yardımı alabilmek için, hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olması gerekli.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, barınma yardımından faydalanabilecek vatandaşlarda aranan şartlar kısmında şu ifadelere yer verildi: "Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, barınma yardımı detayları hakkında şu ifadeler kaydedildi: "İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL’ye kadar destek verilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir."

