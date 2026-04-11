200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

Antalya'da ikinci el ürün satışı yapan ve ürünlerini indirimli fiyatlarla satışa sunan bir giyim mağazasının açılışı izdihama sahne oldu. Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytonguç Caddesi'nde gerçekleşen açılışta, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların saat 11.00'de açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen kalabalık yoğunluk oluştururken, mağaza görevlileri izdihamı kontrol altına almakta zorlandı.

MAĞAZA ÖNÜNDE BEKLİYORLAR

İçerideki yoğunluk artınca mağaza sahipleri kapıları zaman zaman kapatarak kontrollü şekilde müşteri almaya devam etti. Mağaza içinde ve dışında oluşan kalabalık dikkat çekerken, açılışın ilk saatlerinde yaklaşık 2 bin kişinin içeri alındığı öğrenildi. İndirimli ürünlere yoğun ilgi gösteren vatandaşların mağaza önündeki bekleyişi ise devam ediyor.



SOSYAL MEDYADA GÖRÜP GİRDİ

Açılışı sosyal medyada görüp sabah saat 08.20'den itibaren sıraya giren Semih Ünel, "Bugün burada yeni bir mağaza açıldı. Açılış için geldik. İndirim olduğunu ve tüm ürünlerin 200 liradan satıldığını duyduk. Biz de alışveriş yapmak için sıraya girdik. Bu mağaza, ikinci el ürünler satan bir yer. Sabah saat 08.30 gibi buradaydık ve sıranın sonundaydık. Şimdi ise kuyruk metrelerce uzadı. Sabah saat 06.00'da gelenler bile varmış. Ürün kalmayabilir diye çok umudumuz yok ama yine de beklemeye devam ediyoruz. İş yeri sahibi, önceki açılışına ait görüntüleri paylaşmıştı. Bu yüzden erken gelmek istedik" dedi.



"KARARLIYIM, BUGÜN MUTLAKA ALIŞVERİŞ YAPACAĞIM"

Arda Kabalar ise, "Ben de arkadaşımla sabah 08.00'den beri burada bekliyorum. Kararlıyım, bugün mutlaka alışveriş yapacağım. Bu açılışı daha önce İstanbul'da da yapmışlar, o yüzden yoğunluk olacağını biliyorduk ve erken geldik. Başta sıranın en sonundaydık, şimdi ise kuyruk Güllük Caddesi'ne kadar uzandı. Normalde bu ürünleri sosyal medya üzerinden de alabiliyoruz ancak şu anda indirim olduğu için buradayız. Ne alırsak 200 lira" dedi.

