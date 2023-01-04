2000 yılından sonra emekli olanlar dikkat! Tüm SGK ve Bağ-Kur’luları kapsıyor: İntibak ve bayram ikramiyesi…

Memurların toplu sözleşme enflasyon farkı ve ek zamla olacakları Ocak maaşları netleşti. Buna göre öğretmenlerin maaşları 12.276 TL'den 15.793 TL'ye yükseldi. Polis memurlarının maaşları ise 13.747 TL'den 18.235 TL'ye çıktı. Bazı meslek grupları ek gösterge farkı nedeniyle ilave fark alacak.

SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARINDA EK GÖSTERGE DETAYI! POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE...

Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak tarihinden itibaren devreye alınacak. Bu düzenleme daha çok emekli memurun maaşında artış sağlayacak. 2 bin TL'lik bir artış olması beklenirken emekli olacak memurun ikramiyesinde de 70 bin lira seviyesinde bir artış söz konusu olacak!

Öğretmenler, polisler, hemşireler, din görevlileri ek göstergesi 2200 ve 3000'den 3600'e çıkartılanların emekli aylıklarında normal zammın yanı sıra ek artışlar da olacak. Yürürlüğe girecek ek gösterge uygulamasının ardından ek göstergesi 600 puan artanların emekli aylığına 250 lira zam yapılacak!

Ek göstergesi 3000'den 3600'a çıkan ve 25 hizmet yılı bulunanların emekli aylıklarında 1.600 lira, 30 yıllık hizmeti bulunanların aylıkları ise 1.700 TL ilava yansıma olabilecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1 ile 5'i arasında çekiyordu. Enflasyon verileri 3 Ocak'ta açıklandığı için zamlı maaşlar yetişmiyor. Bu farklar ay sonuna kadar SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara geçecek. Zamlı maaşları önce memurlar hesaplarında görecek.

Memurlar bilindiği gibi maaşlarını ayın 15'inde alıyor. Ayrıca Ocak ayının ilk yarısında oluşan 14 günlük zam farkı da memura ayrıca ödenecek. SSK emeklileri 17 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını çekebilecekler. Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşına 25 Ocak itibarıyla kavuşacak...

Öte yandan Emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zam sonrasında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’den intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesinde artış talebi geldi. Ergün, "EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığının 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MEMNUN ETTİ

Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli aylığının ise 5 bin 500 liraya çıkartılmasına yönelik açıklamalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İNTİBAK TALEBİNİ YİNELEDİLER

Yazılı açıklamasında, TÜED'in hem emekli aylıklarına ilave zam hem de en düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde talepleri olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

"Emekli aylıklarına zam oranının yüzde 25'den yüzde 30'a, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da 5 bin 500 liraya yükseltmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."

EMEKLİ MAAŞINA İNTİBAKTAN 1.200 TL EK

4A SGK ve 4B Bağ-Kur kapsamında 2000 yılından sonra emekli olanlara göre, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların maaşları daha yüksek olarak hesaplara yatıyor. Aradaki farkın giderilmesini isteyen emeklilerin intibak yasası kapsamında maaşlarını yeniden hesaplanması rakamları 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarını daha yukarıya çekecek, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. Böylece emekli maaşları 1.200 TL'ye kadar yükselebilecek.



