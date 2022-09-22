2008’den sonra ilk kez! İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle bugüne ertelenen Para Politikası Komitesi toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Politika faizi yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e çıkarıldı. Böylelikle 2008 sonrası en yüksek faiz oranına geçilmiş oldu.

Merkez Bankası pandemi sonrası ilk faiz artışını Aralık ayında gerçekleştirdi. 2022’nin 6 toplantısında ise toplamda 200 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi.

PPK'nın 9 üyesinin tamamı da faiz artırımı yönünde oy verirken, 50 baz puan 4'e karşı 5 oyla belirlendi. PPK, enflasyonun Ekim ayında yüzde 11'in hemen altında tepe yapacağını öngördü. Ağustos toplantısında enflasyonun Ekim'de yüzde 13,3 seviyesinde tepe yapacağı öngörülmüştü.

RESESYON ÇANLARI İNGİLTERE İÇİN ÇALIYOR

BoE, enflasyonun düşmeye başlamadan önce bir kaç ay yüzde 10'un üzerinde kalmaya devam edeceğini öngörürken 3'ncü çeyrek için GSYH büyüme beklentisini yüzde +0,4'ten yüzde -0,1'e indirdi. Bu tahmin gerçekleşir ise İngiltere ekonomisi iki çeyrek üst üste daralmış olacak ve resesyonun teknik tanımını karşılamış olacak.

BOE PPK, Ağustos ayında açıklandığı şekilde portföyündeki devlet tahvili miktarırın azaltılmasına toplantıdan sonra başlanması konusunda da anlaştı.

Tahvil pozisyonu gelecek 12 ayda aylık 80 milyon GBP azaltılacak.



