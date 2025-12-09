FİNANS

2016 yürürlüğe girmişti: İmha edilecek! Yasal değil, şikayetler çığ gibi büyüdü

Konaklama sektöründe müşterilerin kimlik fotokopisinin istenmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Vatandaşların Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet yağdırması ile Kurul söz konusu durum ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Korumu Kurumunun kurul kararına göre otel ve benzeri konaklama yerlerinde müşterilerden kimlik fotokopisi alınması uygulaması yasal değil. 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre otellerin kimlik fotokopisi isteme yetkisi bulunmuyor.

Ancak çok sayıda vatandaş bu uygulamanın devam etmesinden dolayı Kurul'a şikayet yağdırdı.

YASAL DEĞİL!

Kişisel Verileri Korumu Kurumu, işletmelerin konaklayanlardan kimlik numarası ibrazı isteme ve bunu kayda geçirme yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatarak kimlik fotokopisi alma uygulamasının yasal olmadığını belirtti.

İMHA EDİLSİN

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na göre konaklama yapacak kişilerin kimliğiyle geliş ve ayrılış tarihlerinin Konaklama Yeri Kayıt Defteri'ne günü gününe işlenmesi gerekiyor. Kurum, konaklama yerlerinde bulunan kimlik fotokopilerinin ise uygun şekilde imha edilmesini istedi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KURUL KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

