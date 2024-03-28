2019 öncesine dönüldü: Merkez Bankası'ndan önemli karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu'nun, 2019'dan önce olduğu gibi her yıl nisan ayında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bankanın Olağanüstü Genel Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında İdare Merkezi'nde yapıldı.

2019 ÖNCESİNE DÖNÜŞ

Toplantıda, TCMB Esas Mukavelesi'nde 2019'da değiştirilen "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin yeniden "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde düzenlenmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

TCMB Esas Mukavelesi'nde öngörülen değişiklik, toplantıda yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

TCMB, 2019 yılına kadar Genel Kurul toplantılarını nisan ayında düzenliyordu.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yapılan oylamanın ardından sona erdi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





