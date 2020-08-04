2020 Ağustos BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları ve başvuru şartları nedir? İşte BİM, ŞOK ve A101 personel alımı ilanları!

BİM, ŞOK ve A101 gibi onlarca şehirde mağazası bulunan marketler için iş başvurusu İŞKUR üzerinden alınıyor. İş başvurusu yapmak için öncelikle İŞKUR üzerinden kayıt oluşturup açık BİM, ŞOK ve A101 açık pozisyonlara başvurmak yetiyor. BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartları nedir? BİM, ŞOK ve A101 işe alım ilanlarına nasıl bakılır?
Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR engeli çıkıyor. İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. İŞKUR kaydı ise oturduğunuz adrese en yakın yerlerdeki İŞKUR merkezlerinden yapılabiliyor. Ya da iskur.gov.tr üzerinden de kayıt oluşturarak BİM, A101 ve ŞOK, marketlerinin açık pozisyonlarına iş başvurusu yapabilirsiniz. BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartlarından en önemlisi de İŞKUR kaydının yapılmış olması.
BİM, A101 ve ŞOK marketlerine Türkiye'nin 81 ili için başvuru yapacakların mutlaka İŞKUR internet sitesi üzerinden kayıt oluşturduktan sonra, BİM, A101 ve ŞOK açık pozisyonlarına başvurması gerekiyor. Zincir marketlerde işe alım ilanlarında depo görevlisinden tutun da reyon görevlisi hatta market müdürü ilanı bile yer alıyor. Başvuru yapanların kriterleri kontrol edilerek, ŞOK, A101 ve BİM marketleri insan kaynakları çalışanları başvuran kişiyle iletişime geçerek başvuru sürecini tamamlıyor. ŞOK, A101 ve BİM personel alım ilanlarını ve zincir mağazalarda açık pozisyonlarını merak eden vatandaşlarımız için aşağıda, ŞOK, A101 ve BİM resmi sitesi üzerinden paylaşılan ŞOK, A101 ve BİM iş ilanları listesini ve linkini paylaştı. Güncel iş ilanlarına buradan ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.
BİM, ŞOK ve A101 gibi alışveriş marketlerinde işe alım şartlarının ne olduğu ile birlikte hangi pozisyonlarda alım yapıldığı da merak ediliyor. 2020 Ağustos ayı BİM açık pozisyonları, A101 açık kadrolar ve ŞOK işçi alımı pozisyonlarını araştıran vatandaşlar, bir an önce İŞKUR üzerinden başvuru yaparak işe girmek istiyor.
BİM, ŞOK ve A101 alım yapacak pozisyonlar şunlar;
Kasa reyon personeli,
Kasiyer,
Satış elemanı,
Kozmetik personeli,
Meyve ve sebze personeli,
Bölge taze gıda personeli,
Reyon görevlisi,
Beden işçisi,
Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
Şok marketler personel alımı kadroları şu şekilde:
BİM-A101-ŞOK MARKET BAŞVURU ŞARTLARI!
BİM, A101 ve Şok mağazalarında personel alımı başvurusu için şartlar neler;
T. C vatandaşı olmak,
En az ilk okul mezunu olmak,
Takım çalışmasına uyum sağlamak,
Erkek adayların askerliğini yapmış olması,
Kariyer hedefi,
Perakende satış sektöründe çalışmış olmak,
Sorumluluk sahibi, dikkatli ve dinamik çalışmak,
Hijyen ve temizlik kurallarına uymak,
Müşterilerin soru ve problemlerine çözüm bulmak,
Müşteriye kaliteli hizmet vermek ve güler yüzlü olmak,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,
Yoğun iş temposuna ayak uydurmak,
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