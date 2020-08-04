2020 Ağustos BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları ve başvuru şartları nedir? İşte BİM, ŞOK ve A101 personel alımı ilanları!

BİM, ŞOK ve A101 gibi onlarca şehirde mağazası bulunan marketler için iş başvurusu İŞKUR üzerinden alınıyor. İş başvurusu yapmak için öncelikle İŞKUR üzerinden kayıt oluşturup açık BİM, ŞOK ve A101 açık pozisyonlara başvurmak yetiyor. BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartları nedir? BİM, ŞOK ve A101 işe alım ilanlarına nasıl bakılır?

BİM, ŞOK VE A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR engeli çıkıyor. İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. İŞKUR kaydı ise oturduğunuz adrese en yakın yerlerdeki İŞKUR merkezlerinden yapılabiliyor. Ya da iskur.gov.tr üzerinden de kayıt oluşturarak BİM, A101 ve ŞOK, marketlerinin açık pozisyonlarına iş başvurusu yapabilirsiniz. BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartlarından en önemlisi de İŞKUR kaydının yapılmış olması.

2020 AĞUSTOS BİM, ŞOK ve A101 İŞ İLANLARI LİSTESİ

BİM, A101 ve ŞOK marketlerine Türkiye'nin 81 ili için başvuru yapacakların mutlaka İŞKUR internet sitesi üzerinden kayıt oluşturduktan sonra, BİM, A101 ve ŞOK açık pozisyonlarına başvurması gerekiyor. Zincir marketlerde işe alım ilanlarında depo görevlisinden tutun da reyon görevlisi hatta market müdürü ilanı bile yer alıyor. Başvuru yapanların kriterleri kontrol edilerek, ŞOK, A101 ve BİM marketleri insan kaynakları çalışanları başvuran kişiyle iletişime geçerek başvuru sürecini tamamlıyor. ŞOK, A101 ve BİM personel alım ilanlarını ve zincir mağazalarda açık pozisyonlarını merak eden vatandaşlarımız için aşağıda, ŞOK, A101 ve BİM resmi sitesi üzerinden paylaşılan ŞOK, A101 ve BİM iş ilanları listesini ve linkini paylaştı. Güncel iş ilanlarına buradan ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.