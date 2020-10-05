2020 Ekim kira zamları ne kadar olacak? Ev kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Eylül ayı enflasyon oranı 11.47 olarak gerçekleşti. Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzelneme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu.. Ekim ayında yapılacak kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranları nasıl hesaplanıyor? 2020 Ekim kira zamları ne kadar olacak?

EKİM AYI KİRA ZAMMI 2020

Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu.. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti. Ekim ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.