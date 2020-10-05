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2020 Ekim kira zamları ne kadar olacak? Ev kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde11,75, aylık yüzde 0,97 arttı. Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayındaki kira artış oranlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki Ekim ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Ekim ayı kira bedeli ne olacak? İşte son dakika TÜFE açıklaması ve kira bedeli hesaplaması.

2020 Ekim kira zamları ne kadar olacak? Ev kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Eylül ayı enflasyon oranı 11.47 olarak gerçekleşti. Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzelneme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu.. Ekim ayında yapılacak kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranları nasıl hesaplanıyor? 2020 Ekim kira zamları ne kadar olacak?

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EKİM AYI KİRA ZAMMI 2020

Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu.. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti. Ekim ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.

EKİM 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Kira Artış Oranı: % 11,47

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 114,70 TL

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.114,70 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Ekim ayında ödeyeceği kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.114,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

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