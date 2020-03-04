2020 Emekli promosyon oranı belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilen olan promosyon zam görüşmelerinde yeni taban rakamlar belli oldu. Yeni rakamlarla birlikte 13 milyon emekliye 9 milyar TL promosyon ödenmesi öngörülüyor.

İşte yeni taban rakamlar;

1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

2.500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararı alındı.

İlk olarak 2017 yılında promosyon almaya hak kazanan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı.

