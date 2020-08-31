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2020 ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen indirim gelen arabalar hangisi? İşte 2020 ÖTV zammı dahil yeni araba fiyatları listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

ÖTV düzenlemesi adı altında birçok araca ÖTV zammı geldi. 30 Ağustos tarihinde gelen düzenlemeyle hangi araçlara ÖTV zammı geldi araştırılmaya başlandı. Bazı markaların modelleri ise ÖTV düzenlemesi ile indirime girdi. ÖTV düzenlemesi hangi araçların fiyatını nasıl etkiledi? İşte ÖTV düzenlemesi yeni araba fiyatları listesi...

2020 ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen indirim gelen arabalar hangisi? İşte 2020 ÖTV zammı dahil yeni araba fiyatları listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ile vatandaşların aklındaki soru işaretleri devam ediyor. Hangi araçlar ÖTV zammı kapsamına girdi, hangi araçlar ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyerek indirime girdi araştırılıyor. Peki 2020 ÖTV zammı dahil yeni araba fiyatları listesi nasıl değişti? İşte 2020 ÖTV düzenlemesi yeni araba fiyatları listesi...

2020 ÖTV ZAMMI İNDİRİMDE OLAN ARAÇLAR LİSTESİ!

30 Ağustos tarihinde otomotiv sektöründe beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi hangi araçlarda etkili olacağı tartışılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği binek otomobillerde motor silindir hacmi aralıkları ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi ve yeni araç fiyatları belirlendi. Yeni ÖTV düzenlemesi birçok aracın fiyatını artırırken bazı modellerin ÖTV'sinin sabit kaldığını gösterdi. ÖTV düzenlemesi ile, ÖTV oranı değişmeyen araçlar vatandaşlar tarafından ÖTV düzenlemesi sonrası indirime giren araçlar olarak yorumlandı. ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen araçlar listesini merak edenler için ÖTV zammı gelmeyen arabalar ve detayları haberimizde... İşte ÖTV zamlı yeni arabaların fiyat listesi!

ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?

30 Ağustos tarihinde alınan ÖTV zammı kararından sonra Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlar düşüyor. ÖTV düzenlemesi sonrası hangi marka arabaların fiyatları düşecek araştırılıyordu. Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının fiyatları 4 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında düşecek. ÖTV kararının 1600 cc motorlu araçların üstünü kapsaması ile satış fiyatı 125 binden fazla olan araçlarda ÖTV yüzde 50'den 45'e düştü. Habertük'ten Rahim Ak'ın haberine göre 125 bin ile 150 bin lira arasında olan Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlar inmiş olacak. Özellikle BMW, Mercedes gibi ÖTV matrahı yüksek olan araçların küçük motorlu modellerinin fiyatları artacak. Örneğin Audi A3 Cabrio'da 46 bin liralık vergi kaynaklı yükseliş fiyatlara yansıyacak. Diğer yandan 1.6 ile 2 bin cc motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. Bu araçlarda ise 30 bin liradan 100 bin liraya kadar fiyat artışları gerçekleşecek. Örnekte olduğu gibi Mercedes, BMW ve Audi gibi ÖTV matrahı yüksek olan pahalı markaların fiyatları fırlayacak.

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ÖTV ZAMMI DAHİL YENİ ARABA FİYAT LİSTESİ NASIL OLDU!

ÖTV zammı en çok da lüks araç almak isteyenlerin canını yaktı. En fazla ÖTV zammı gelen arabalar hangisi merak edenler BWW, Mercedes ve Audi gibi araçlara gelen zamlardan sonra zamları sosyal medya platformlarından şikayet etmeye başladı. Yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından ÖTV vergi matrahı 70 bin lira olan ve 1.600 cc'den düşük hacimli araçlarda fiyat 85 bin liraya çıktı. Bu sebepten dolayı kur artışından etkilenen çıplak araç fiyatları da arttığı için vergi oranı yüzde 50'ye çıkmak zorunda kalan ucuz araçlarda oran yeniden yüzde 45 olarak kalabildi. Vergi oranı yüzde 50 ve ÖTV matrahı 70 ile 120 bin arası olan araçlarda matrahlar 85 - 135 bin TL olarak güncellendi. ÖTV matrahı 130 bini aşan küçük motorlu araçlarda vergi oranı 20'lik bir dilimle arttı ve yüzde 60'tan yüzde 80'e fırladı. Bu artışla küçük motorlu bir arabanın da fiyatı yüzde 20 gibi büyük bir oranda artış gösterdi. ÖTV artışının can yakıcı kısmı ise 2. 1.600 cc'nin üstünde motor hacmine sahip arabalarda oldu. 2 bin ya da 1.600 cc üstünde motor hacmi olan arabalar yüzde 100'den yüzde 130'u görerek resmen fırladı. 2 bin ya da 1.600 cc üstündeki motor hacmine sahip arabalarda vergi matrahı 170 bin lirayı geçmeyenlerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. 2 bin ya da 1.600 cc motor hacmine sahip, vergi matrahı 170 bin lirayı geçen araçlarda ise yüzde 110'dan yüzde 150'ye çıkarıldı. Bu segmente göre lüks otomobillerden alınan vergi yüzde 160'tan yüzde 220'ye çıkmış oldu.

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