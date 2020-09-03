ÖTV zamları dahil Eylül ayı en ucuz sıfır otomobil listesi! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde kurumsal bankalar birçok marka araç için taşıt kredisi desteği vermişti. Ağustos ayının başında kurumsal bankaların bu desteğini birçok markadan çekmesinin ardından Eylül en ucuz sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar 2020 Eylül en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı. ÖTV düzenlemesi ile gelen zamların ardından otomotiv firmaları araç fiyatlarını paylaşmamıştı. Otomotiv firmaları yavaş yavaş sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı. Peki 2020 Eylül ayı sıfır otomobil fiyatları ve Eylül ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 2020 Eylül ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!
İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi. Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Eylül en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor. Araba almak için ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar bankaların yüksek taşıt kredisi faizlerinden kaçarken ÖTV zammına yakanladı. Pandemide bankaların hem taşıt kredisinde hem de konut kredisinde ekonomiyi canlandırmak için vatandaşa sunduğu düşük faizli kredilerin başlamasıyla piyasayı hareketlendirmişti. Özellikle koronavirüsten etkilenmemek için otobüs, metro gibi toplu taşımaları kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi arabalarını almak istiyordu. Fakat son gelen ÖTV zammı özellikle 1600 silindir hacmi üstünde motoru olan araçlara gelen zam vatandaşı isyan ettirdi. Eylül ayında sıfır araba alacaklar, araba fiyatlarını araştırsa da yüzde 200'e yakın gelen zamlardan sonra ne yapacağını şaşırdı. ÖTV düzenlemesi bazı araçlara yaradı. 1600 silindir hacmi altında bulunan bazı araçların vergi oranı indirilerek fiyatı düşürüldü.
Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı otomotiv şirketleri sıfır arabaların üretimine uzun bir süre ara vermişti. Sıfır arabalar üretilmeyince vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmişti ve ikinci el araba fırsatçılarına da gün doğmuştu. Bir anda ikinci el arabaların fiyatlarının yükselmesi vatandaşları sıfır araba almaya itmişti. ÖTV indirimi beklerken ÖTV zammı ile karşılaşan vatandaşlardan birçoğu yine de sıfır araba almakta kararlı. Eylül ayında sıfır otomobil listesini inceleyen vatandaşlar ÖTV oranının yüksek olmasından dolayı da adım atamıyor. Peki Eylül ayı sıfır araç fiyatları ya da Eylül ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak? Bazı otomotiv firmaları resmi web siteleri üzerinden Eylül ayı sıfır otomobil fiyatlarını açıklamaya başladı.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların Eylül ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda... Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan Eylül fiyatları aşağıdadır. Diğer modellerin fiyatları geldikçe güncelleme yapılacaktır.
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 133.900
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 120.900
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 124.900
Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 225.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Eylül ayı fiyatı 183.900
Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Eylül ayı fiyatı 338.900
Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 375.900
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 129.900
Fiat Egea model araçlarının versiyonlarının fiyatları :
Easy 1.4 Fire 95: 2020 Eylül ayı fiyatı 106.900 TL ,
Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 133.367 TL ,
Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 Eylül ayı fiyatı 178.900 TL ,
Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 121.800 TL ,
Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 144.900 TL ,
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 181.900 TL ,
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 Eylül ayı fiyatı 181.900 TL ,
Mırror 1.4 Fire 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 125.700 TL ,
Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 153.900 TL,
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 185.900 TL,
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 Eylül ayı fiyatı 185.900 TL,
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 189.900 TL
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 Eylül ayı fiyatı 189.900 TL
Fiat Fiorino Panorama model araçların versiyon fiyatları;
Pop 1.3 M.Jet 95HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 152.900 TL
Premio 1.3 M.Jet 95HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 165.900 TL olarak duyuruldu.
Fiat Doblo Panorama'nın 2020 model fiyatı da Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 183.900 TL
2020 model Toyota Corolla Hatcback Hybrid model araçların versiyon fiyatları:
Hybrid Dream e-CVT: Eylül ayı fiyatı 305.000 TL,
Hybrid Dream X-Pack e-CVT: Eylül ayı fiyatı 317.750 TL,
Hybrid Flame e-CVT: Eylül ayı fiyatı 314.250 TL,
Hybrid Flame X-Pack e-CVT: Eylül ayı fiyatı 327.550 TL
Hybrid Passion X-Pack e-CVT: Eylül ayı fiyatı 352.900 TL olarak açıklandı.
Totoya Corolla Hatcback 2020 model araçlarının versiyonları
1.2 Turbo Dream Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 215.600 TL ,
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 226.500 TL ,
1.2 Turbo Flame Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 228.800 TL,
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S: Eylül ayı fiyatı 295.250 TL fiyatlarıyla satılmaya başlandı.
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