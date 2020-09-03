ÖTV zamları dahil Eylül ayı en ucuz sıfır otomobil listesi! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde kurumsal bankalar birçok marka araç için taşıt kredisi desteği vermişti. Ağustos ayının başında kurumsal bankaların bu desteğini birçok markadan çekmesinin ardından Eylül en ucuz sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar 2020 Eylül en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı. ÖTV düzenlemesi ile gelen zamların ardından otomotiv firmaları araç fiyatlarını paylaşmamıştı. Otomotiv firmaları yavaş yavaş sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı. Peki 2020 Eylül ayı sıfır otomobil fiyatları ve Eylül ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 2020 Eylül ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

2020 EYLÜL EN UCUZ SIFIR ARABA LİSTESİ ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi. Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Eylül en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor. Araba almak için ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar bankaların yüksek taşıt kredisi faizlerinden kaçarken ÖTV zammına yakanladı. Pandemide bankaların hem taşıt kredisinde hem de konut kredisinde ekonomiyi canlandırmak için vatandaşa sunduğu düşük faizli kredilerin başlamasıyla piyasayı hareketlendirmişti. Özellikle koronavirüsten etkilenmemek için otobüs, metro gibi toplu taşımaları kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi arabalarını almak istiyordu. Fakat son gelen ÖTV zammı özellikle 1600 silindir hacmi üstünde motoru olan araçlara gelen zam vatandaşı isyan ettirdi. Eylül ayında sıfır araba alacaklar, araba fiyatlarını araştırsa da yüzde 200'e yakın gelen zamlardan sonra ne yapacağını şaşırdı. ÖTV düzenlemesi bazı araçlara yaradı. 1600 silindir hacmi altında bulunan bazı araçların vergi oranı indirilerek fiyatı düşürüldü.