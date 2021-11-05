2021-2022 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK’nın internet sitesinden de burs ve kredi başvurularının nasıl yapılacağı adım adım paylaşıldı. Üniversite eğitimi boyunca öğrencilere bir nebze de olsa nefes aldıran KYK burs ve kredileri için bazı şartları taşımak gerekiyor…

2021-2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021-2022 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklamadı. KYK burs ve kredileri 2020'de üniversite öğrencileri için 650 Türk lirası, yüksek lisans için bin 300 Türk lirası ve doktora için de bin 950 Türk lirası olarak ödeniyordu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Üniversite eğitimi alan öğrencilerin uzun süredir beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, 5 Kasım 2021’den itibaren KYK burs ve kredilerin başladığını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARINDA SON TARİH NE ZAMAN?

Kasapoğlu, KYK burs ve kredi başvurularının 8 Kasım saat 23.59’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Burs ve kredi almak isteyen öğrenciler, e-Devlet’ten başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuruda değişiklik yapmak isteyenler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği sosyal, ekonomik ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirmelerin ardından mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi verilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmî Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi veriliyor.

KYK BURS ve KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvurusunda bulunacaklar; www.kyk.gov.tr/ sitesine girerek, başvuru yapılabileceği gibi e-Devlet üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak başvuruda bulunabilecek.

Adım adım KYK burs ve kredi başvuru işlemleri aşağıdaki şekildedir;

Birinci adım: KYK resmî web sitesine "www.kyk.gov.tr" adresi giriş yapın. Mevcut Öğrenim döneminde yurt içinde yüksek öğrenim programına girmeye ÖSYM ya da ara sınıf öğrencilerin yurt başvurusu için tıklayınız" sekmesine basın.

İkinci adım: Açılan ekranda "Başvuruda dikkat edilecek hususlar “ yazısı dikkatlice okunmasının ardından sayfanın en altında yer alan başvuru şartlarını kabul ettiğinizi onaylamak için onay kutucuğunu basıp, "Başvuru ve Güncelleme” sekmesine basın.

Üçüncü adım: Yeni sayfada kimlik bilgilerini doğru olarak doldurun ve resimdeki güvenlik kodunu girin.

Dördüncü adım: Açılan yeni sayfada sizden öğrenim bilgileriniz ve okul bilgileriniz talep edilir

Beşinci adım: Açılan yeni sayfada ailenizle ilgili bilgiler isteniyor. (Ailede başka eğitim gören var mı, mal varlığı, geliri vb.) sizden istenen bilgileri doğru şekilde girmeniz faydalı olacaktır. (Verdiğiniz bilgilerin doğruluğu kesinlikle araştırılacaktır.)

Altıncı adım: Sizden adres bilgileriniz ve e-posta adresiniz isteniyor.

Yedinci adım: Son olarak tüm bilgilerinizin doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra kaydet sekmeni basarak, KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinizi tamamlayın.

KİMLER KYK BAŞVURUSU YAPAMAZLAR

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor

Öğrenciler aldıkları kredi-burs miktarını üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor. İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor.

Beslenme yardımı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere barınma, kredi ve burs imkânının yanı sıra beslenme yardımı da yapıyor. KYK yurtlarında kalan öğrenciler ayda 240 lira beslenme yardımı alıyor.



