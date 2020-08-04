2021 AGİ ne kadar, zam geldi mi? Evli, çocuklu ve bekar AGİ ne kadar yatar? Asgari ücret net ne kadar? Asgari ücrete zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete ve AGİ'ye yapılan zamlar için yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar yeni AGİ ve asgari ücretin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılından sonra yapılan asgari ücret desteğine yapılan zamlar için; "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." açıklamasını yaptı. Peki asgari ücrete zam mı gelecek? AGİ ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK? Yıl sonlarına gelindiğinde her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda alınacak AGİ ve asgari ücret miktarına dair açıklamalar yapıyor. Düzenli yapılan bu toplantıların ardından bir sonraki yıl asgari ücretle çalışanların maaşı belirlenmiş oluyor. 2021 yılı için ilk yarı yılın enflasyon miktarlarının açıklanmasının ardından, vatandaşlar yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Bu yıl 1 Ocak ayı itibari ile asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asgari ücret zammı tekrar gündem oldu.

"ASGARİ ÜCRETE SON 2 YILDA YÜZDE 45 ZAM" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre asgari ücrete son iki yılda yapılan zam neredeyse yüzde 50'ye yakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika asgari ücret zammı açıklaması ise şöyle; "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıllarda bir ilk gerçekleştiğini ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerinin, asgari ücret zammının oy birliği ile gerçekleştiğini açıkladı. Erdoğan asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. "ASGARİ ÜCRETTE AB ÜLKELERİNDE İLK 8'DEYİZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan asgari ücret zamlarının ardından, AB ülkelerine göre sıralama vererek, 5 sıra birden yükseldiğimizi açıkladı. Erdoğan asgari ücret zammı için şöyle söyledi; "Reel asgari ücreti yüzde 134 arttırmış olduk. Böylece asgari ücretin satın alma gücüne göre AB arasında 13 'üncü sıradan 8 'inci sıraya yükselttik." dedi. AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET ZAMLI NE KADAR? Temmuz ayı anflasyon oranlarının da paylaşılmasıyla birlikte 2021 AGİ rakamları ve 2021 asgari ücret miktarı merak konusu oldu. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

ASGARİ ÜCRETLİYE TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücretle çalışan vatandaşlar diğer memurlar gibi her altı ayda bir zam almıyor. Yılda bir kez, ocak ayında zam alıyor. Bu zam miktarı ise bir önceki dönemde TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan, TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi)'deki enflasyon oranına göre oluyor.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan temmuzda yapılan zammın kendilerine de verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Bununla ilgili olarak meclise sunulan ve görüşülmeye halen daha devam eden bir tasarı mevcut. Bu tasarı asgari ücrete gelir vergisi uygulamasının kaldırılması üzerine. Vergi alınmaması konusundaki önerge eğer kabul görürse asgari ücretliye zam olarak geri dönecek. Bu durumda 375 TL gibi bir artış olacağı ön görülüyor. Bunun dışında herhangi bir zam konusu gündemde değil. 2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43 GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73 DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34 KESİNTİLER TOPLAMI 618,30 NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70 AGİ 2020 NE KADAR? Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu: