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  4. 2021'den bu yana ilk! Risk primi 282 seviyesine altına çekildi! Swap kısıtlaması için dikkat çeken iddia geldi!

2021'den bu yana ilk! Risk primi 282 seviyesine altına çekildi! Swap kısıtlaması için dikkat çeken iddia geldi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.05.2024 17:29
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi. Swap kısıtlamaların hafifletileceğine yönelik haberlerin ardından Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı girişinin hızlanması bekleniyor. Özgür Demirtaş da "Swap kanalları açılmalı" düşüncesini dile getirdi.

2021'den bu yana ilk! Risk primi 282 seviyesine altına çekildi! Swap kısıtlaması için dikkat çeken iddia geldi!

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi. Türk yetkililer son haftalarda offshore döviz swapları üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

Bloomberg'in haberinde, "Türk yetkililer son haftalarda offshore döviz swapları üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor. Görüşmelerin özel olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, bu tür bir gevşemenin ne zaman ve nasıl gerçekleşebileceğine dair ayrıntıların henüz belirlenmediğini ve yetkililerin adımları kademeli olarak atmasının muhtemel olduğunu söyledi." ifadeleri kullanıldı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da kısıtlamalara ilişkin olarak, "Swap kanalları açılmalı. Mevcut durum Türkiye’ye yakışmıyor." yorumunu yaptı.

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