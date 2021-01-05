FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2021 ehliyet harcı ne kadar? 2021 Pasaport harçları ne kadar oldu? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı

2021 ehliyet harcı ne kadar? 2021 Pasaport harçları ne kadar oldu? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2021 11:02 | Son Güncelleme

Bazı vergi ve harçlara ilişkin düzenlemeler içeren tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi vatandaşlar 2021 ehliyet harcı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2021 pasaport harçları ne kadar oldu? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı ile ilgili tüm merak edilenler…

2021 ehliyet harcı ne kadar? 2021 Pasaport harçları ne kadar oldu? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı

Vatandaşlar tarafından 2021 ehliyet harç ücreti ve 2021 pasaport ücretleri bir süredir merak ediliyordu. Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin 12 tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Peki, ehliyet harç ücreti 2021 ne kadar olacak? Pasaport harcı 2021 ne kadar? İşte detaylar...

2021 MTV ne kadar? MTV ödeme nasıl yapılır? 2021 MTV ödemeleri ne zaman? İşte MTV ücretleri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama2021 MTV ne kadar? MTV ödeme nasıl yapılır? 2021 MTV ödemeleri ne zaman? İşte MTV ücretleri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama

2021 EHLİYET HARCI NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek. Şimdi vatandaşlar tarafından 2021 ehliyet harcı da merak ediliyor.

A sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.

2020 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti 751,70 TL idi. A sınıfı sürücü belgesi harcı ise 249,30 TL idi.

PASAPORT HARÇLARI 2021

Vatandaşlar tarafından pasaport harç ücretleri de araştırılıyor. Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu.

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak. Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.

Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2021 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 7,88 lira olarak belirlendi. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18 bin 900 lira olarak belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
Dolar güne düşüşle başladıDolar güne düşüşle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor
Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor
Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı
Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
Altın rallisinin henüz başındayız
Altın rallisinin henüz başındayız
Altın güne düşüşle başladı
Altın güne düşüşle başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
JPMorgan'dan çarpıcı bitcoin yorumu: Bitcoin karını 5'e katlayabilir! 2021'de Bitcoin kar sağlar mı?
Bitcoin karını 5'e katlayabilir!
3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?
3600 ek göstergede son durum!
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleri
İşte bankaların çalışma saatleri
Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 emekli zammı ne kadar oldu? 2021 ocak emekli zam oranı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
Vergi yapılandırma uzatılacak mı? Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma süresi uzatıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.