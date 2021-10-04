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2021 Ekim ayı kredi faiz oranları! 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel liste...

04.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ayı için bankaların güncel kredi faiz oranları ilgiyle takip ediliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalar tarafından oluşturulan düşük faizli ve uzun vadeli kampanyaları araştırmaya koyuldu. Bankalar bu sebeple çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Peki 2021 Ekim ayı kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalarda kredi faiz oranları güncel listesi...

2021 Ekim ayı kredi faiz oranları! 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel liste...

2021 Ekim ayı için bankaların güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Pandemi döneminde nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar bankaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi özellikle kamu bankalarında müşterilere çeşitli imkanlar sağlanmakta.

2021 EKİM AYI KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Düşük faizli ve uzun vadeli seçenekleriyle sunulan kampanyalar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi bazı bankalarda sunulan fırsatlar şöyle:

VAKIFBANK

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Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI

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Tüketici kredisi: %1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

HALKBANK

kredii

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.


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