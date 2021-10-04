2021 Ekim ayı kredi faiz oranları! 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel liste...

2021 Ekim ayı için bankaların güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Pandemi döneminde nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar bankaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi özellikle kamu bankalarında müşterilere çeşitli imkanlar sağlanmakta.
Düşük faizli ve uzun vadeli seçenekleriyle sunulan kampanyalar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi bazı bankalarda sunulan fırsatlar şöyle:
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
Tüketici kredisi: %1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
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