2021 Ekim ayı kredi faiz oranları! 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel liste...

2021 Ekim ayı için bankaların güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Pandemi döneminde nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar bankaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi özellikle kamu bankalarında müşterilere çeşitli imkanlar sağlanmakta.

2021 EKİM AYI KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Düşük faizli ve uzun vadeli seçenekleriyle sunulan kampanyalar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi bazı bankalarda sunulan fırsatlar şöyle:

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.



