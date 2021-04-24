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2021 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Zamlı ikramiye ne kadar ve ne zaman verilecek?

24.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte emekli vatandaşlar ve aileler emekli ikramiyesi ne kadar olacak, 2021 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek gibi soruları merak edip araştırmaya başladı. İlk kez 2018 yılında başlanan uygulama ile emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ikramiye ödeniyor. Emekli ikramiyesine geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam yapılacağını duyurdu. Peki 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Zamlı ikramiye ne kadar ve ne zaman verilecek?

2021 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Zamlı ikramiye ne kadar ve ne zaman verilecek?

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan mübarek Ramazan ayı 13 Nisan itibariyle idrak etti. Ramazan'ın ortalarına gelinmesiyle beraber emekli ikramiyesi ne kadar olacak, 2021 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek gibi sorular da merak konusu oldu. Bayrama az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam yapılacağını duyurdu. Peki 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? ZAMLI İKRAMİYE NE KADAR VE NE ZAMAN VERİLECEK?

İlk kez 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde verdi ve bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim."

Emekli bayram ikramiyesi bilindiği üzere bayramdan önce ödeniyor. Bu sene ödemenin ne zaman yapılacağı resmi olarak henüz açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi düşünüldüğünde ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10 ve 12 Mayıs 2021 arası
Kurban Bayramı İkramiyesi: 12 ve 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödeme yapılması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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