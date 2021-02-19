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2021 güncel fındık fiyatları: Fındık kaç lira oldu? İllere göre fındık fiyatları listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2021 10:52 | Son Güncelleme

Fındık üreticilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi de "güncel fındık fiyatlarının ne zaman yükseleceği" sorusunun cevabı oldu. Geçtiğimiz yılın ortalarında 30 lira civarlarında satılan fındık fiyatları aradan 8 ay geçmesine rağmen yükselmedi ve 20-25 TL'ye kadar geriledi. "Fındık fiyatları neden düştü, fındık fiyatları yükselecek mi" araştırması yapan üreticiler fiyatlardan şikayetçi. Peki güncel fındık fiyatları nedir?

2021 güncel fındık fiyatları: Fındık kaç lira oldu? İllere göre fındık fiyatları listesi!

Fındık fiyatları son durum Karadenizli üreticiler tarafından araştırılıyor. Binlerce fındık üreticisinin geçim kaynağı olan ve geçen yıl 30 liraya satılan fındığın bu yıl ortalama fiyatlarının 35 lira civarında olması gerektiğini açıklayan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, "Şu anda 23-22 liraya kadar fındık fiyatlarının düşürülmesi demek manipülasyonun eseri olabilir" demişti. Besin kaynağı deposu olan ve Karadenizli vatandaşların geçim kaynaklarından birisi olan fındığın fiyatları ne olacak merak ediliyor. Fındık üreticileri güncel fındık fiyatlarını araştırırken; Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Çarşamba,Ünye, Düzce, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları haberimizde...

FINDIK KAÇ LİRA OLDU?

Gıda'dan sağlık ürünlerine birçok firmanın kullandığı fındık aynı zamanda büyük bir besin deposu olduğu için tüketiciler tarafından büyük bir iştahla yeniliyor. Başta Karadeniz olmak üzere, Kocaeli ve Sakarya'da da üretilen fındık sayesinde birçok aile geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 30 lira civarlarında satılan fındığın 2021 yılında fiyatının kaç lira olacağı ise merak ediliyor. Birçok ilde üretilen fındık 2021 yılında 30 lira üstünde fiyatlanması gerekirken 21-25 TL arasında fiyat belirliyor. Şehirden hatta ilçeden ilçeye değişen fındık fiyatları ise üreticilerin satmak istediği fiyatın oldukça altında seyrediyor. Fındık fiyatları ne zaman yükselecek araştıran üreticiler, en son Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'ın yaptığı "manipülasyon" açıklamasına dikkat çekiyor.

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"FINDIK FİYATLARI 35 LİRA CİVARI OLMALI"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin yaptığı açıklamada geçen yıl fındığın 30 liraya satıldığını ve kurun şu an 35 lira civarında olması gerektiğini aktararak, il ve ilçe ziraat odalarının fındık fiyatları ile ilgili olarak sürekli manipülasyon konusunda üreticilere uyarılarda bulundu. Şahin açıklamasında, "Kabuklu fındık bugün 35 TL'ye geliyor. 2020 yılının haziran ayında kabuklu fındığı 30 liraya sattık, şuanda ise dolardaki kur farkından dolayı yaklaşık 35 lira civarında bir fiyata satılıyor. Şu anda 23-22 liraya kadar fındık fiyatlarının düşürülmesi demek manipülasyonun eseri olabilir" demişti.

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

İllere ve ilçelere göre güncel fındık fiyatları değişmektedir. Aşağıda birçok il ve ilçeye ait fındık fiyat aralığı yer almaktadır.

TMO fındık fiyatları: 21,00 TL - 22,50 TL

Zonguldak fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,00TL

Samsun fındık fiyatları: 25,15 TL - 26,00 TL

Trabzon fındık fiyatları: 22,25 TL - 23,50 TL

Giresun fındık fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL

Kocaeli fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,50 TL

Ordu fındık fiyatları: 24,00 TL - 24,00 TL

Sakarya fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,50 TL

Akçakoca fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Çarşamba fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,75 TL

Düzce fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Fatsa fındık fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL

Terme fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

Ünye fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

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