FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2021 iftar sofrası pastırmasız mı olacak? Pastırmaya büyük zam! İşte fiyatı!

2021 iftar sofrası pastırmasız mı olacak? Pastırmaya büyük zam! İşte fiyatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 08:29 | Son Güncelleme

Ramazan orucuna kısa bir süre kala pastırmanın fiyatına zam gelmesi vatandaşın tepkisine neden oldu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pastırmanın fiyatına son bir yılda 65 lira zam geldi.

2021 iftar sofrası pastırmasız mı olacak? Pastırmaya büyük zam! İşte fiyatı!

İstanbul'un alışveriş merkezlerinin en başında yer alan Mısır Çarşısı'nda pastırma fiyatlarına gelen zam vatandaşın tepkisine neden oldu. Ramazan orucuna kısa bir süre kala pastırmanın fiyatı dudak uçuklattı.

PASTIRMANIN KİLOSU 195 LİRA

Haber Global'de yer alan habere göre, Ramazana sayılı günler kala Mısır Çarşısı'nda, alışveriş telaşı başladı. İftarın ve sahurların vazgeçilmez lezzeti pastırmanınsa yanına yaklaşılmadı. Çünkü 1 yılda 65 lira zam yapıldı. Geçen yıl kilosu 130 liradan satılan pastırma 195 liraya çıktı.

Altın kaplamalı pastırmanın fiyatı dudak uçuklattıAltın kaplamalı pastırmanın fiyatı dudak uçuklattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Milyarderler listesinde yaklaşık 300 sıra geriye düştüMilyarderler listesinde yaklaşık 300 sıra geriye düştü
2021 engellilerin aylığı arttı!2021 engellilerin aylığı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu
Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu
Kritik kanun teklifinde yeni gelişme! Birinci bölüm kabul edildi
Kritik kanun teklifinde yeni gelişme! Birinci bölüm kabul edildi
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!
En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!
İşte Torba yasa teklifinin detayları!
İşte Torba yasa teklifinin detayları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: E-ticaret hacmi 226 milyar TL oldu
E-ticaret hacmi 226 milyar TL oldu
7 Nisan altın bilezik fiyatları | 7 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?
Altın bilezik fiyatlarında yükseliş
7 Nisan altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Altın fiyatları durgun: İşte ilk rakamlar
IMF: “Dünya ve Türkiye Bu Yıl Yüzde 6 Büyüyecek”
IMF: “Dünya ve Türkiye Bu Yıl Yüzde 6 Büyüyecek”
Trump, Forbes milyarderler listesinde yaklaşık 300 sıra geriye düştü
Milyarderler listesinde yaklaşık 300 sıra geriye düştü
Filiz Şahenk kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?
Filiz Şahenk kimdir?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.