2021 iftar sofrası pastırmasız mı olacak? Pastırmaya büyük zam! İşte fiyatı!

İstanbul'un alışveriş merkezlerinin en başında yer alan Mısır Çarşısı'nda pastırma fiyatlarına gelen zam vatandaşın tepkisine neden oldu. Ramazan orucuna kısa bir süre kala pastırmanın fiyatı dudak uçuklattı.

PASTIRMANIN KİLOSU 195 LİRA

Haber Global'de yer alan habere göre, Ramazana sayılı günler kala Mısır Çarşısı'nda, alışveriş telaşı başladı. İftarın ve sahurların vazgeçilmez lezzeti pastırmanınsa yanına yaklaşılmadı. Çünkü 1 yılda 65 lira zam yapıldı. Geçen yıl kilosu 130 liradan satılan pastırma 195 liraya çıktı.



