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2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatar?

05.05.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyelerinin 1100 TL'ye çıktığını duyurmasının ardından gözler ikramiyelerin yatacağı tarihe çevrildi. Peki, bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatar? İşte, ayrıntılar...

2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatar?

Bayram ikramiyeleri bu yıl 1100 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde vatandaşların mağdur olmaması adına bu yıl emekli ikramiyelerine zam uygulanacağını duyurmuştu. Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar 2021 bayram ikramiyelerinin zaman ödeneceğini araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1100 TL Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs ayının ilk haftasında yatacağını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, merakla beklenen emekli ikramiyesinin kaç TL olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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