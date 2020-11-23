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2021 resmi tatil günleri! Bu yıl kaç gün tatil yapacağız?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 12:24 | Son Güncelleme

2021 yılında kaç gün tatil var sorusu şimdiden merak konusu oldu. 2020'nin sonlarını yaşadığımız şu günlerde, çalışanlar 2021'de kaç gün tatil yapacağını araştırmaya başladı. Enuygun.com’un gelecek yıl tatil planlamasına göre, gezginler, yıl genelinde ise hafta sonlarını tatillerle birleştirerek 6,5 gün izinle 40 gün tatil yapabilecek.

2021 resmi tatil günleri! Bu yıl kaç gün tatil yapacağız?

Enuygun.com açıklamasına göre, pandemi yüzünden geçtiğimiz yaz dilediği gibi tatil yapamayanlar için gelecek yılın yazı güzel tatil seçenekleri sunuyor.

Önümüzdeki yıl mayıs ve temmuz aylarında dini bayramları resmi tatillerle birleştirenler, 16’şar güne kadar tatil yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yeni yılın tatil planlamasına göre, mayıs ve temmuz aylarında bol bol tatil yapma fırsatı doğacağını belirtti.

Hacıbayramoğlu, yeni yıla 1 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili ile girildiğini ve 23 Nisan Cuma gününün, hafta sonu ile birleştirilip yakın yerlere tatile çıkılabileceğini ifade etti.

Gelecek yıl mayıs ayının tatil açısından çok zengin olduğunu kaydeden Hacıbayramoğlu, “Birleştirme yapacaklar için ayın yarısı tatille geçebilir. Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba Arife günüyle başlıyor. Önceki 2,5 gün izin alıp hafta sonlarıyla birleştirilebilir. Sonraki hafta 19 Mayıs tatili çarşamba gününe denk geliyor. 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü için de 2 günlük izin alarak, toplamda sadece 4,5 gün izinle 10 güne kadar uzayan bir bayram tatili yapılabilir. Hatta 20-21 Mayıs için de izin alırsanız toplamda 6,5 gün izinle 16 günlük bir tatile çıkabilirsiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

TEMMUZ'DA 4,5 GÜN İZİNLE 16 GÜN TATİL FIRSATI

Temmuz ayının da mayıs ayı gibi bol tatil fırsatı doğurduğuna dikkati çeken Hacıbayramoğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye denk düşüyor, cuma günü izin alıp hafta sonu ile birleştirebilirsiniz. 19 Temmuz yani hemen sonraki pazartesi günü de Kurban Bayramı’nın arife günü. Dolayısıyla cuma tam gün ve pazartesi yarım gün izin alarak toplamda 1,5 gün izinle 11 gün; 12, 13 ve 14 Temmuz için de izin alıp toplam 4,5 gün izinle de 16 gün tatil yapılabilir. Böylece yazın en güzel zamanı olan temmuz ayı için güzel bir tatil fırsatı doğuyor.” ifadelerini kullandı.

Hacıbayramoğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi günü. Yılın son tatil fırsatı 29 Ekim ise cuma gününe denk düşüyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün böylece yarım günlük izinle 4 günlük seyahat yapılabilir.” açıklamasını yaptı.

Bayram tatillerine yaklaştıkça uçak ve otobüs bileti alımlarında yoğunluk yaşandığını bunun da fiyatlara etki ettiğini belirten Hacıbayramoğlu, “Mayıs ve temmuz ayları için tatil planınızı önceden yaparsanız ve bilet almak için erken davranırsanız uygun fiyatlı bilet bulabilirsiniz. Uçak biletlerini Enuygun Bilet İptal Güvencesi ile satın alanlar, olası iptal durumlarında bilet tutarının yüzde 90’ını iade alabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne kadar tembel, nasıl bir milletiz!!! daha şimdiden nelerin hesabını yapıyorlar
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