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  4. 2021 tediye ödeme tarihleri... 2. ikramiye ödeme Ramazan Bayramı öncesinde! 4D'li işçiye ilave tediyenin 2. ödemesi ne zaman?

2021 tediye ödeme tarihleri... 2. ikramiye ödeme Ramazan Bayramı öncesinde! 4D'li işçiye ilave tediyenin 2. ödemesi ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2021 08:39 | Son Güncelleme

Kamu ve taşeron işçilerine verilen ilave tediyenin birinci yarısının ocak ayında verilmesinin ardında "ilave tediye 2. taksit ne zaman verilecek" sorusu gündem oldu. Kamuya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen 2. tediye ödemelerinin 52 günlük ikramiyesi 11 Mayıs tarihinde verilecek. İşte 2021 ilave tediye ödeme tarihleri...

2021 tediye ödeme tarihleri... 2. ikramiye ödeme Ramazan Bayramı öncesinde! 4D'li işçiye ilave tediyenin 2. ödemesi ne zaman?

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. 1. ilave tediye ödemelerinden sonra işçiler 2021 yılı 2. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2021 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit halinde ödeniyor. 2021 yılı 4d işçi ilave tediye ikinci taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile yayınlandı. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında yapılan ödeme2021 yılında 2. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte son dakika Resmi Gazete haberi...

2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 2. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ilave tediye tarihleri 2021 yılına ait dönemler araştırılıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. İkinci tediye ödemesi 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatacak. İlave tediyenin bu yıl ödemesi Ramazan Bayramı arefe gününün öncesinde yapılacak.

İKRAMİYE TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre;

İlave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021,

Diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine,

Yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

ilave tediye resmi gazete

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?

Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 2. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 2. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor. 2. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim. 2021 yılında ise asgari ücret zamlanacağı için hesaplama değişecektir.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

İlave tediye ödeme tarihleri 2021

İLAVE TEDİYE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

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