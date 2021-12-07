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2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman sonlanıyor?

07.12.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleşen ilk toplantının ardından ilk rakamlar belli olmuştu. Bakan Vedat Bilgin, işçi tarafının 3750-4000 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. İkinci toplantı ise bugün gerçekleşti. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak ve görüşmeler ne zaman sonlanıyor? İşte merak edilenler...

2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman sonlanıyor?

1 Aralık 2021 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleşen ilk toplantının ardından ilk rakamlar belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi tarafının 3750-4000 TL arasında asgari ücret istediğini açıklamıştı. 7 Aralık Salı günü yani bugün ikinci toplantı gerçekleşti. İşte 2022 asgari ücret zammı detayları...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zam miktarı yeni yıldda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleşen ilk toplantı sonrası ilk rakamlar belli olmuştu. Net rakam ise bu hafta içerisinde netleşecek.

Türkiye'de yaklaşık 6 milyonu aşkın bulunan asgari ücretli çalışanlar ile ilgili olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Tespit Komisyonu'nda hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 TL arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 TL arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü yapılırken, 3. toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücretle ilgili soruları "Sayın Bakan heyetiyle beraber işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri bugün yapacaklar. Bir yere varacaklar inşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Bunları görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız." şeklinde yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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