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2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

21.11.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaş 2022 yılı asgari ücret zammını bekliyor. Yeni senede uygulanacak olan asgari ücret artışı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret toplantıları zamanı yaklaşırken, yeni asgari ücretin miktarı ve ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte 2022 yılı asgari ücret zammı...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz sene asgari ücret toplantılarının birinci oturumu 4 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı. Yine toplantıların ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılmıştı. Son toplantı ise son haftanın ilk iş günü olan 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmişti.

Bu yıl ise son haftanın ilk iş günü 27 Aralık 2021 tarihine denk geliyor. 2022 asgari ücret zam oranı 27 Aralık'ta belli olabilir. Asgari ücret oranının belirlenmesi için 3 oturumlu bir süreç uygulanmakta. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor ve taraflar istedikleri oranları bu toplantıda anlatıyor. Ardından 2. ve 3. oturum düzenleniyor ve son söz bakanlık tarafından söyleniyor.

2021 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9
Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6
Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8
Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1
Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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