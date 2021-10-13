2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret ile çalışan pek çok kişi 2021 yılının son üç ayının hızla geçmesini bekliyor. Çünkü 2022 yılının ocak ayında asgari ücrete zam gelecek. Zammın ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Enflasyona göre belirlenen zam oranları için şimdiden tahminler yapıldı. İşte 2022 asgari ücret zammı ile ilgili detaylar…

ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ BAKANLIK’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili bilgiler paylaştı. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirterek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edildi.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR RAKAM ÇIKMASI BEKLENİYOR

Asgari Ücret tespit Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle değişik zamanlarda toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor. Bu ücret belirlenirken, çeşitli etmenlere dikkat ediliyor. Bu etmenlerden birisi de enflasyon rakamları. Son 10 yıllık asgari ücret artışlarına bakıldığında enflasyonun burada belirleyici olduğu görülmektedir.

Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETİN 3 BİN 447 TL’YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne bakıldığında yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3 bin 447 lira 50 kuruşa çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını tahmin ediliyor.



