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2022 asgari ücreti: Asgari ücret 2022'de ne kadardı?

23.12.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de asgari ücrete her sene 1 veya 2 defa zam yapıldığı bilinir. 2022 senesi ise asgari ücrete 2 defa zam yapılan dönemlerden birini temsil eder. Dolayısıyla asgari ücretin net ve brüt tutarının 2022 senesinin ilk yarısı ile ikinci kısmında kaç Türk lirası olduğu detaylı olarak açıklanmalıdır. Bu sayede yine aynı senede brüt asgari ücrete yansıyan SGK primi ile işsizlik sigortası tutarının kaç TL olduğu da anlaşılacaktır. Peki, asgari ücret 2022'de ne kadardı?

2022 asgari ücreti: Asgari ücret 2022'de ne kadardı?

"Asgari ücret 2022’de ne kadardı?" sorusuna bir cevap arayan kişilere aktarılıp belirtilmesi gereken yanıt tek bir tutarı içermez. Nitekim söz edilen 2022 senesinde asgari ücrete 2 defa zam yapılmıştır. Buna bağlı olarak, 2022 asgari ücret brüt ve net tutarları da senenin başı ile yılın 2. yarısında olmak üzere 2 defa değişiklik göstermiştir. Bu bağlamda 2022 yılında asgari ücretin net ve brüt tutarlarının kaç TL olduğuna dair açıklama yapılırken, SGK primi ile işsizlik sigortası gibi kesintilerin ne kadar arttığı da bildirilmesi gereken bilgiler arasında yer almalıdır.

Asgari ücret 2022 yılında kaç TL arttı?

2022 yılı asgari ücrete 2 defa zam yapılan senelerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu da pek çok kişinin "2022 asgari ücret ne kadar?" sorusunun detaylı yanıtlarını araştırmasına yol açan temel nedenlerden biridir. Yani 2022 senesinin başı ile 2022 senesinin 2. yarısında çalışanlar tarafından alınan asgari ücret ödemesinin aynı tutarda olmadığı bilinmelidir. Bu bağlamda 2022 asgari ücret tutarının senenin ilk yarısı ve senenin 2. yarısı için ayrıntılı olacak bir şekilde açıklanması gerekir.

2021 senesinde 3.577,50 TL olan brüt asgari ücret tutarı, 2022'nin ilk yarısında 5.004,00 Türk lirasına çıkarılmıştır. 2022 asgari ücret brüt tutar senenin ikinci yarısında ise 6.471 TL olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda ilgili senenin ilk yarısında çalışanlara ödenen net asgari ücret miktarının 4.253,4 TL olduğu da belirtilebilir bilgiler arasında yer alır. Buna ek olarak, net asgari ücret 2022 yılının 2. yarısı için ise 5.500,35 Türk lirasına çıkarılmıştır. "Asgari ücret 2022'de ne kadardı?" sorusuna verilecek yanıt doğrultusunda asgari ücretin işverene maliyetinin de 2022 senesinin ilk ve 2. yarısı için 2 defa değişiklik gösterecek şekilde arttığı söylenebilir.

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2022 brüt asgari ücret SGK primi ve işsizlik sigortası tutarları kaç TL'dir?

Asgari ücrete 2 defa zam yapılan 2022 senesinde bu tutarların net ve brüt halinin kaç TL olduğu sıklıkla sorgulanır. Bu bağlamda 2022 senesinin ilk yarısında brüt asgari ücret tutarının 5.004,00 TL olarak belirlendiği hatırlatılmalıdır. Brüt asgari ücret 2022 yılının 2. kısmı için ise 6.471,00 TL olarak açıklanmıştır. Ancak bu tutarların SGK primi ile işsizlik sigortası kesintileri yapıldıktan sonra çalışanlara ödendiği bildirilmelidir. Dolayısıyla asgari ücretin 2022 senesinin ilk ve ikinci yarısında çalışanlara ödenen halinin nasıl hesaplandığı aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

  • 2022 yılının ilk yarısında brüt olarak 5.004,00 TL şeklinde belirlenen asgari ücret tutarının 50,04 TL'sinin işsizlik sigortası, 700,56 TL'sinin ise sigorta primi olduğu bilinir. Dolayısıyla bu senenin ilk yarısında çalışanlara ödenen asgari ücret miktarı brüt tutardan toplamda 750,60 TL kesinti yapıldıktan sonra hesaplanmıştır. Bu tutar da 4.253,4 TL'ye denk gelmiştir.
  • 2022 senesinin 2. yarısında asgari ücretten kesilen sigorta primi 905,94 TL iken işsizlik sigortası tutarı da 64,71 TL olarak belirtilmiştir. Yani bu senenin ikinci yarısında çalışanlara ödenen net asgari ücret tutarı toplamda 970,65 TL'lik kesintiden sonra 5.500,35 TL olmuştur.
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