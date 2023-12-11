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Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama: 1 yıllık asgari ücretin kıdem tazminatı ne kadar?

08.12.2023 22:55 | Son Güncelleme:
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Aynı iş yerinde minimum 1 sene boyunca hizmet veren kişiler belli başlı durumlarda kıdem tazminatı alabilir. Bu kişilerin belirli durumlara bağlı olarak mevcut iş yerlerinden ayrılmış veya çıkarılmış olmaları beklenir. Kıdem tazminatı tutarının belirlenmesinde ise brüt maaş ve yıl sayısı gibi temel değerler dikkate alınır. Bu değerlerin kıdem tazminatı hesaplama formülüne nasıl yerleştirildiğinin anlaşılır kılınması için mutlaka çeşitli örnekler üzerinden açıklama yapılmalıdır.

Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama: 1 yıllık asgari ücretin kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı bir iş yerinde senelerce hizmet sunarak emek harcayan çalışan bireylerin emeklerinin karşılığını almalarını sağlayan bir ücrettir. Dolayısıyla özellikle asgari ücretle çalışan bireylerin kıdem tazminatı hak edişlerinin kaç TL olduğu yaygın olarak sorgulanır. Bu bağlamda ilgili hesaplamanın yapılmasında sene sayısı ve son brüt maaş gibi değerlerin göz önünde bulundurulduğu söylenmelidir. Daha sonra ise 1, 2, 3 ve 7 yıllık asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatı ücretlerinin nasıl hesaplandığı örneklendirilebilir.

Asgari ücret nedir? Asgari ücret nedir?

Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplaması İş Kanunu kapsamında yer alan hususlara göre yapılır. Dolayısıyla Türkiye'de bu tutar hesaplanırken işçinin çalışma süresi ile son brüt maaşı gibi temel unsurlar dikkate alınır. Bu bağlamda kıdem tazminatı tutarının brüt maaş, katsayı ve kıdem tazminatı oranı gibi değerlerin çarpımına eşit olduğu söylenebilir. Söz edilen hesaplamada yer alan katsayı değeri 30 gün olarak belirtilebilir.

Bu formülün düzgün bir şekilde uygulanması sonucunda hesaplanan kıdem tazminatı senelerce sektöründe emek vererek çalışan bireyler için oldukça önemlidir. Dolayısıyla nasıl hesaplandığına genel olarak değinilen bu tutarın formülüne detaylı bir şekilde örnek verilmeden önce "Hangi durumlarda asgari ücretli kıdem tazminatı alır?" sorusu da yanıtlanmalıdır. Asgari ücretle çalışan bireylerin kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler
  • Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler
  • İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler
  • İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler

Ek bilgi: Yukarıda sıralanan durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanılabilmesi için çalışan kişinin mevcut iş yerinde en az 1 sene boyunca hizmet vermiş olması beklenmektedir.

Asgari ücret günlük ne kadar? Asgari ücret günlük ne kadar?

Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı ücretinin hesaplanabilmesi amacıyla çalışanın son brüt maaşı ve çalışma süresi gibi temel değerlerin bilinmesi gerektiği söylenmelidir. Bu tutarın nasıl hesaplandığını merak eden çalışan grubunun büyük bir kısmını ise asgari ücret alan bireylerin oluşturduğu bilinir. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan bir bireyin iş sözleşmesi feshedildikten sonra kaç TL kıdem tazminatı almaya hak kazanabildiği birkaç örnek üzerinden açıklanabilir. Bu örnekler 1, 2 ve 3 yıllık asgari ücretli çalışanlar için sıralı olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  • "1 yıllık asgari ücretin kıdem tazminatı ne kadar?" diyen kişilere basit bir açıklamayla anlaşılır bilgiler aktarılabilir. 1 sene çalıştığı iş yerinden kıdem tazminatı alacak olan kişiler temelde son brüt maaşlarını hak etmiş olur. Kıdem tazminatı hesaplama işlemine 2023 asgari ücreti ile ilgili değerler girildiği takdirde de "toplam hak ediş = 13.414,5 * 1" formülü elde edilir. Bu bağlamda 1 sene asgari ücretle çalışarak bu ücreti almaya hak kazanan bir kişinin kıdem tazminatı son brüt maaşı kadardır.

  • Kıdem tazminatının asgari ücretle 2 sene boyunca aynı iş yerinde hizmet sunan bir birey için kaç TL olarak hesaplandığı da sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda ilk olarak "kıdem tazminatı = son brüt maaş * 2" formülü hazırlanmalıdır. İlgili işlem 2023 asgari ücreti ile tamamlandığında ulaşılan minimum kıdem tazminatı ücreti ise 26.829 TL olarak belirtilebilir. Bu tutar detaylı hesaplama sürecinde dikkate alınan kesintiler ve kıdem tazminatı oranı gibi değerlere göre değişiklik gösterebilir.

  • Kıdem tazminatı 3 sene boyunca aynı iş yerinde hizmet verdiği düşünülen 2023 asgari ücreti alan bir çalışan için hesaplandığı zaman öncelikle "13.414,5 * 3" işlemi tamamlanmalıdır. Bu işlem tamamlandığı zaman söz edilen örnekteki çalışanın 2023 asgari ücretine göre toplam kıdem tazminatı hak edişi 40.243,5 TL olarak hesaplanır.
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7 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır?

Kıdem tazminatının hesaplanmasında oldukça basit bir formül kullanılır. Bu hesaplamalar bilir kişi tarafından yapılırken çalışanın hizmet süresi boyunca aldığı yol ve yemek parası ile diğer ödemeler gibi değerler de dikkate alınır. Dolayısıyla kıdem tazminatı hesaplama işlemi temelde basit olarak algılansa da bu tutarın son hali diğer kesintilere göre değişiklik gösterebilir. 7 yıllık bir çalışanın kıdem tazminatı ücretinin nasıl hesaplandığı aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  1. 2023 yılında 7 yıl boyunca çalıştığı bir iş yerinden ayrılan kişinin kıdem tazminatı hesaplanırken 2023 asgari ücretine göre son brüt ücreti 13.414,5 TL olarak ele alınır.
  2. Bu örnekte çalışan bireyin kıdem tazminatı tutarının "13.414,5 * 7" işleminin sonucuna eşit olduğu söylenebilir.
  3. Yukarıda belirtilen işlem yapıldığı zaman 93.901,5 TL gibi bir tutara ulaşılır.
  4. Bu tutardan belirli kesintiler düşüldüğü zaman ise net kıdem tazminatı tutarı belirlenebilir.
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